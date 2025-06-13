Netanyahu'dan İran Halkına "Ayaklanın" Çağrısı: Misillemeye İran Cumhurbaşkanından İlk Açıklama Geldi
Dünyanın gözü İsrail-İran çatışmasında. İsrail'in başlattığı saldırı İran'ın misillemesiyle devam etti. İran 13 Haziran akşamı İsrail'ie füzelerle saldırı gerçekleştirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkına ayaklanma çağrısı yaptı. Misilleme saldırılarına ise İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan açıklama geldi.
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Netanyahu, İsrail’in "İran halkına karşı mücadele vermediğini" iddia etti.
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İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan açıklama.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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