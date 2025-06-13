Netanyahu'dan İran Halkına "Ayaklanın" Çağrısı: Misillemeye İran Cumhurbaşkanından İlk Açıklama Geldi

İran'ın İsrail'e saldırılarının ardından açıklama yapan Netanyahu, İsrail ve İran milletinin dost olduğunu ileri sürdü. Netanyahu, İran halkına ayaklanma çağrısı yaparak İsrail’in mücadelesinin İran halkına karşı değil, rejime karşı olduğunu iddia etti. Netanyahu, 'İran halkının, bayrağı ve tarihi mirası etrafında birleşerek özgürlüğü için ayağa kalkmasının zamanı geldi' dedi.