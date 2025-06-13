onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Netanyahu'dan İran Halkına "Ayaklanın" Çağrısı: Misillemeye İran Cumhurbaşkanından İlk Açıklama Geldi

Netanyahu'dan İran Halkına "Ayaklanın" Çağrısı: Misillemeye İran Cumhurbaşkanından İlk Açıklama Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.06.2025 - 23:57

Dünyanın gözü İsrail-İran çatışmasında. İsrail'in başlattığı saldırı İran'ın misillemesiyle devam etti. İran 13 Haziran akşamı İsrail'ie füzelerle saldırı gerçekleştirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkına ayaklanma çağrısı yaptı. Misilleme saldırılarına ise İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Netanyahu, İsrail’in "İran halkına karşı mücadele vermediğini" iddia etti.

Netanyahu, İsrail’in "İran halkına karşı mücadele vermediğini" iddia etti.

İran'ın İsrail'e saldırılarının ardından açıklama yapan Netanyahu, İsrail ve İran milletinin dost olduğunu ileri sürdü. Netanyahu, İran halkına ayaklanma çağrısı yaparak İsrail’in mücadelesinin İran halkına karşı değil, rejime karşı olduğunu iddia etti. Netanyahu, 'İran halkının, bayrağı ve tarihi mirası etrafında birleşerek özgürlüğü için ayağa kalkmasının zamanı geldi' dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan açıklama.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dan açıklama.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, resmi X hesabından Kuranı Kerim’de Saf Suresi’nin 13. Ayetinde geçen “Allah’tan bir zafer ve yakın bir fetih” ifadesini paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın