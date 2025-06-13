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İsrail'in Saldırdığı İran'da Nükleer Sızıntı! Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Duyurdu

İsrail'in Saldırdığı İran'da Nükleer Sızıntı! Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.06.2025 - 23:23

Dünyanın gözü İsrail-İran çatışmasında. İsrail, İran'a saldırılar düzenlerken Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Natanz Nükleer Tesisi’nde radyasyon ve kimyasal madde sızıntısı meydana geldiğini duyurdu.

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İsrail-İran çatışması devam ediyor. Dünyanın gözü ise bölgede.

İsrail-İran çatışması devam ediyor. Dünyanın gözü ise bölgede.

İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar devam ederken İran'dan da misilleme füzeler geldi. 13 Haziran akşamı İran İsrail'e füze ateşlerken kritik açıklamalar art arda geldi. İsrail, İran’ın kritik noktalarında füze saldırısı gerçekleştirdi. Bu noktalardan biri de Natanz Nükleer Tesisi oldu.

İsrail'in saldırdığı İran'da nükleer sızıntı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı duyurdu.

İsrail'in saldırdığı İran'da nükleer sızıntı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı duyurdu.

Natanz Nükleer Tesisi’nde radyasyon ve kimyasal madde sızıntısı meydana geldiği açıklandı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), tesiste sınırlı bir sızıntı olduğunu doğruladı. Natanz Nükleer Tesisi, ülkenin kritik noktası olarak kabul ediliyor. İsfahan eyaletinde bulunan tesis uranyum zenginleştme merkezi olarak biliniyor. İsrail'in saldırılarının ardından kimyasal ve radyasyon tehlikesi yeniden gündeme gelirken kritik açıklama geldi. Tesiste kimyasal ve radyasyon sızıntısı gerçekleşti.

UAEK kaynakları tesiste incelemelerin sürdüğünü belirtti. Kurum, oluşan sızıntının sağlığı tehdit edecek boyutta olmadığını belirtti.

"Tesis dışına yayılmadı."

"Tesis dışına yayılmadı."

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, “İsrail, yerin derinliklerine ulaşmak amacıyla Natanz’ı birkaç kez füzelerle vurdu. Saldırı sonrası tesisin içinde bir miktar nükleer kirlilik tespit edildi ancak bu kirlilik tesisin dışına yayılmadı' açıklamasını yaptı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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