İsrail'in saldırdığı İran'da nükleer sızıntı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı duyurdu.

Natanz Nükleer Tesisi’nde radyasyon ve kimyasal madde sızıntısı meydana geldiği açıklandı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), tesiste sınırlı bir sızıntı olduğunu doğruladı. Natanz Nükleer Tesisi, ülkenin kritik noktası olarak kabul ediliyor. İsfahan eyaletinde bulunan tesis uranyum zenginleştme merkezi olarak biliniyor. İsrail'in saldırılarının ardından kimyasal ve radyasyon tehlikesi yeniden gündeme gelirken kritik açıklama geldi. Tesiste kimyasal ve radyasyon sızıntısı gerçekleşti.

UAEK kaynakları tesiste incelemelerin sürdüğünü belirtti. Kurum, oluşan sızıntının sağlığı tehdit edecek boyutta olmadığını belirtti.