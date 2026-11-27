'Son dönemde şahsım ve sanatım üzerinden yürütülen karalama kampanyalarını, hakkımda oluşturulmaya çalışılan yanlış algıları ve gerçek dışı yorumları üzülerek takip ediyorum.

Öncelikle hiçbir yoruma veya tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ifade etmek isterim ki ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türk milletinin bir ferdi ve bu ülkenin bir evladıyım.

Devletimize, milletimize, vatanımıza ve ay yıldızlı bayrağımıza olan bağlılığım tartışmaya açık değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olmak, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunmak benim için bir tercih değil, taşıdığım kimliğin ve sorumluluğun bir parçasıdır.

Benim müziğim, sahne performansım ve sanatçı kimliğim üzerinden farklı değerlendirmeler yapılabilir. Buna saygı duyarım. Ancak sanatımın üzerinden şahsıma yönelik siyasi veya ideolojik bir kimlik oluşturulmasını, vatanıma ve milletime olan bağlılığımın sorgulanmasını kabul etmiyorum.

Ben bu ülkenin değerleriyle büyüdüm. Bu milletin sevgisiyle bugünlere geldim. Kazandığım başarıları da bu ülkenin insanlarıyla paylaşıyorum. Dolayısıyla ülkeme, devletime ve milletime duyduğum saygı ve bağlılık benim için hiçbir koşulda değişmeyecek bir değerdir.

Kimse beni olmadığım biri gibi göstermeye, şahsım üzerinden toplumu ayrıştırmaya veya milletimin değerleriyle arama mesafe koymaya çalışmasın. Bu ülkenin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum.

Beni seven, destekleyen ve müziğimle yoluma eşlik eden herkese gönülden teşekkür ediyorum.'