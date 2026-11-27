Lvbel C5, Hakkındaki Yorumlara Uzun Bir Açıklamayla Yanıt Verdi
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Şarkıları ve konserleriyle sık sık gündeme gelen rapçi Lvbel C5, bu kez Instagram hesabından yaptığı uzun bir açıklamayla dikkat çekti. Rapçi kendisi ve sanatı üzerinden yürütüldüğünü söylediği karalama kampanyalarına ve hakkında oluşturulmaya çalışıldığını belirttiği yanlış algılara yanıt verdi.
Lvbel C5, karalama kampanyalarını ve gerçek dışı yorumları üzülerek takip ettiğini söyledi.
Lvbel C5, devletine ve milletine olan bağlılığının tartışmaya açık olmadığını vurguladı.
Lvbel C5'in açıklamasının tamamını şöyle bırakalım:
Lvbel C5, kimsenin kendisini olmadığı biri gibi göstermemesi gerektiğini söyleyerek takipçilerine teşekkür etti.
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