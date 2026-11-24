“Havhavhav” ve “DACIA” gibi parçalarıyla tanınan Lvbel C5, Her Şeye Rağmen Gülümse albümünün şarkı listesini paylaştı. Albümde 13 parça yer alırken listenin en dikkat çeken iş birliklerinden biri İsmail YK ile geldi. Summer Cem ve Batuflex de albümde Lvbel C5'e eşlik eden isimler arasında.