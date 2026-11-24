Lvbel C5'in "Her Şeye Rağmen Gülümse" Albümünün Şarkı Listesi Açıklandı
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“Havhavhav” ve “DACIA” gibi parçalarıyla tanınan Lvbel C5, Her Şeye Rağmen Gülümse albümünün şarkı listesini paylaştı. Albümde 13 parça yer alırken listenin en dikkat çeken iş birliklerinden biri İsmail YK ile geldi. Summer Cem ve Batuflex de albümde Lvbel C5'e eşlik eden isimler arasında.
Lvbel C5, akılda kalan nakaratlarıyla Türkçe rapin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
İsmail YK, Summer Cem ve Batuflex albümde yer alıyor.
Her Şeye Rağmen Gülümse albümünün şarkı listesi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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