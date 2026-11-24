Hollanda'daki Baarle-Nassau ile Belçika'daki Baarle-Hertog kasabaları birbirinin içine geçmiş durumda. Belçika'nın Baarle-Hertog belediyesi 26 ayrı toprak parçasından oluşuyor. Bunların 22'si Hollanda toprağının içinde kalan Belçika adacıkları. Hollanda'nın küçük parçalarından yedisi de bu Belçika adacıklarının içinde yer alıyor.

Sınırın kökeni Orta Çağ'a uzanıyor. Breda lordları ile Brabant dükleri arasındaki toprak takasları ve satışlar bugünkü karmaşayı yarattı, 1843 Maastricht Antlaşması çizgiyi resmen onayladı. Sınır kaldırımlarda beyaz haçlarla, evlerin cephelerinde ise Hollanda ya da Belçika bayrağı olan plaketlerle işaretleniyor.

Bir evin hangi ülkeye ait sayılacağını ön kapısı belirliyor. Loveren Sokağı'ndaki bir ev bu yüzden Belçika'da 2, Hollanda'da 19 numaralı iki adrese sahip. H7 adlı Belçika parçası 2.469 metrekare ve dünyanın en küçük enklavı olarak biliniyor. H22 adlı parçanın ait olduğu ülke 1830'lardan 1995'e kadar tartışıldı. 2020'de koronavirüs kuralları iki ülkede farklı uygulanınca bir Belçikalı sakin açık olan komşu Hollanda barına giremedi.