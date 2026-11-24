Başka Ülkenin Tam Ortasında Kalan Topraklar: Haritada Görünce İnanamayacağınız 8 Garip Sınır
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Dünya haritasında bazı sınırlar ilk bakışta hata gibi duruyor. Hollanda'daki bir kasabada çizgi evlerin içinden geçiyor, Almanya'ya ait bir köyde insanlar maaşını İsviçre frankıyla alıyor, ABD'nin bir parçasına ise Kanada'dan geçmeden gidilemiyor. Baarle'den Cooch Behar'a, Point Roberts'tan Kaliningrad'a sekiz yerin her birinde bu tuhaflığın ardında bir antlaşma, bir harita hatası ya da bir miras var.
Baarle'de Belçika ve Hollanda toprakları 26 parçaya bölünüp birbirinin içine geçmiş.
Hindistan ile Bangladeş 2015'te enklavlarını gece yarısı takas etti ve yaklaşık 51 bin kişinin adresi değişti.
Büsingen köyü Almanya'ya bağlı ama her yanı İsviçre ile çevrili ve maaşlar frankla ödeniyor.
Point Roberts'a ABD'den kara yoluyla gitmek için Kanada'dan geçmek gerekiyor.
Northwest Angle Minnesota'ya bağlı ama göl ve Kanada onu eyaletin geri kalanından ayırıyor.
Campione d'Italia İtalya'ya ait ama İsviçre topraklarının içinde kalıyor ve maaşlar hâlâ frankla ödeniyor.
Llívia, Pirene Antlaşması'nda köy değil kasaba sayıldığı için Fransa'nın içinde İspanyol kaldı.
Kaliningrad bölgesi Polonya ile Litvanya arasında kalıyor ve Rusya'nın anakarasıyla kara bağlantısı yok.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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