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Bir Depremle Ortaya Çıktı: Dünyanın En Kısa Sınırı Sadece 85 Metre

Bir Depremle Ortaya Çıktı: Dünyanın En Kısa Sınırı Sadece 85 Metre

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 11:31
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Fas kıyısının hemen önünde, Peñón de Vélez de la Gomera adında küçük bir kayalık var. Kayalık yaklaşık 19 bin metrekare büyüklüğünde ve 1564'ten beri İspanya'ya ait. Fas ile arasındaki kara sınırı ise sadece 85 metre. Dünyanın en kısa kara sınırı tam olarak burada bulunuyor.

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Kayalık 1934'e kadar bir adaydı

Kayalık 1934'e kadar bir adaydı

Peñón de Vélez de la Gomera, uzun yıllar boyunca karadan ayrı bir ada olarak kaldı. 1934'te yaşanan bir deprem, ada ile Fas kıyısı arasında ince bir kara parçası oluşturdu. Ada bir anda yarımadaya dönüştü ve iki ülke arasında 85 metrelik bir kara sınırı ortaya çıktı.

Kayalık, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarından biri. Ceuta, Melilla, Peñón de Alhucemas, Chafarinas Adaları ve Perejil Adası da bu listede yer alıyor. Fas kayalık üzerinde defalarca hak iddia etti ama İspanya bu toprağı hiç geri vermedi.

Kayalıkta sadece askerler yaşıyor

Kayalıkta sadece askerler yaşıyor

Peñón de Vélez de la Gomera'da sivil nüfus bulunmuyor. Kayalıkta gözetim ve savunmadan sorumlu İspanyol askerleri kalıyor. Askerler her ay değişiyor ve şebeke suyu ile elektriği olmayan mütevazı tesislerde yaşıyor. Tüm ihtiyaçları düzenli olarak gelen donanma gemileriyle karşılanıyor.

Kayalığın ilginç bir anısı da var. 2012'de yedi kişilik bir grup gizlice kayalığa çıktı ve İspanyol bayrağını indirip yerine Fas bayrağını astı. Askerler bayrağı birkaç dakika içinde indirdi ve grubu gözaltına aldı. Kısa süren olay, İspanya topraklarına yapılan son yabancı girişimi olarak kayıtlara geçti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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