Bir Depremle Ortaya Çıktı: Dünyanın En Kısa Sınırı Sadece 85 Metre

Peñón de Vélez de la Gomera, uzun yıllar boyunca karadan ayrı bir ada olarak kaldı. 1934'te yaşanan bir deprem, ada ile Fas kıyısı arasında ince bir kara parçası oluşturdu. Ada bir anda yarımadaya dönüştü ve iki ülke arasında 85 metrelik bir kara sınırı ortaya çıktı.

Kayalık, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarından biri. Ceuta, Melilla, Peñón de Alhucemas, Chafarinas Adaları ve Perejil Adası da bu listede yer alıyor. Fas kayalık üzerinde defalarca hak iddia etti ama İspanya bu toprağı hiç geri vermedi.