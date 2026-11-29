Vergi borcu taksitlendirmelerinde halen yüzde 29 olarak uygulanan yıllık tecil faizi yüzde 18'e indirilecek. Böylece oran 11 puan birden gerileyecek. Devam eden taksitlendirmesi bulunanlar için ayrıca başvuru şartı aranmayacak ve düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kalan ödemelere yeni faiz kendiliğinden uygulanacak.

Vadesi 30 Kasım 2026 ve öncesi olan vergi dairesi alacakları kapsama girecek. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, harçlar, trafik para cezaları, öğrenim kredileri, adli para cezaları ve ecrimisil borçları bu listede yer alıyor. Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile geçici vergi ve bunlara bağlı alacaklar ise düzenlemenin dışında kalacak.