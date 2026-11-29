Vergi Borcu Olanlar İçin Faiz Ve Taksit Hesabı Değişiyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi dairelerine borcu bulunan vatandaşlar, esnaf ve şirketler için yeni bir tebliğ hazırlığını duyurdu. Düzenleme hem borca işleyecek faizi hem de ödemenin yayılabileceği süreyi değiştirecek. Hangi borçların kapsama gireceği ve başvurunun ne zamana kadar yapılacağı da belli oldu.
Yıllık faiz yüzde 29'dan 18'e inecek.
Taksit imkanı 72 aya kadar uzanacak.
Araç satışında borcun tamamı ödenecek.
"Borçluların faiz yükü azalmış olacak."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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