Görüntülerde Melis Sezen, siyah tişört ve bordo deri midi etekle yer aldı. Kombinini siyah deri eldivenler, bot ve küçük bir çantayla tamamladı. Başındaki desenli eşarp ve güneş gözlüğü ise dikkat çeken detaylar oldu.

Kombin sosyal medyada hızla yorumlandı. Bir kullanıcı, görüntüleri 'Tüm sülaleyi birbirine kattıktan sonra aile grubundan hayırlı cumalar mesajı atan yenge kombini' sözleriyle esprili bir dille paylaştı.