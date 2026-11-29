Katar'daki Formula 1 Yarışını İzleyen Melis Sezen'in Kombini Gündem Oldu
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Sadakatsiz'in Derin'iyle tanınan oyuncu Melis Sezen, Katar'daki Formula 1 yarışını izledi. Pist kenarında görüntülenen Sezen'in kombini sosyal medyada konuşuldu.
Melis Sezen, 12 yaşında tiyatro eğitimiyle oyunculuğa adım attı.
Sezen, Sadakatsiz'in Derin'iyle tanındı ve Netflix dizisi Seni Tanıyorum'la gündemde kaldı.
Melis Sezen, Katar'daki Formula 1 yarışını izledi.
Pist kenarında görüntülenen Sezen'in kombini sosyal medyada gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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