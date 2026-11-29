Utanç Verici Anılar Neden Aklımızdan Çıkmıyor?
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Gece tam uyuyacakken yıllar önce yaşadığımız utanç verici bir an birden aklımıza düşüyor ve yüzümüz yeniden kızarıyor. İnternette 'cringe attack' diye anılan bu durumun arkasında, hafızamızın istemsiz çalışan bir tarafı ve başkalarının bizi ne kadar izlediğine dair yanılgımız var.
Psychology Today | Journal of Personality and Social Psychology | Harley Therapy
Psikologlar bu anları istemsiz otobiyografik anılar başlığı altında inceliyor.
Bu anılar çoğunlukla zihnimiz boştayken küçük bir çağrışımla geri dönüyor.
O anı başkaları bizim sandığımızdan çok daha az fark ediyor ve hatırlıyor.
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