İngilizcede ürpermek, yüzünü buruşturmak anlamına gelen 'cringe' kelimesi, geçmişte yaşanan utanç verici bir anın aniden hatırlanmasıyla gelen o yakıcı hissin de adı oldu. 'Cringe attack' tıbbi bir tanı değil, pek çok insanın yaşadığı oldukça yaygın bir deneyim.

Bilimsel literatürde bu anılar, hiçbir çaba göstermeden kendiliğinden akla gelen 'istemsiz otobiyografik anılar' arasında yer alıyor. Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nden psikolog Dorthe Berntsen, bu alanın öncü araştırmacılarından biri.