Kulislerden sızan bilgilere göre Gözde Seda Altuner, Kızılcık Şerbeti'nde 'Açelya' rolüne hayat verecek. Altuner'in, 150. bölüme doğru ilerleyen dizide Salkım'ın ahretliğinin kardeşi olarak ekrana çıkacağı öne sürülüyor. Salkım karakterini Özge Borak canlandırıyor.

Yapım ekibi tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Altuner'in dizide ilk hangi bölümde görüneceği de belli değil.