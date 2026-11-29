Kızılcık Şerbeti'ne Sürpriz Transfer: Ünlü İsmin Kadroya Katılacağı İddia Edildi!
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Kulislerden sızan bilgilere göre Sadakatsiz'in Gönül'üyle tanınan Gözde Seda Altuner de diziye dahil oluyor. Altuner'in dizide 'Açelya' karakterini canlandıracağı öne sürülüyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu son günlerde yeni isimlerle genişliyor.
Altuner, Sadakatsiz'deki Gönül Güçlü karakteriyle tanındı.
Gözde Seda Altuner'in Kızılcık Şerbeti'nde Açelya karakterini canlandıracağı iddia edildi.
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