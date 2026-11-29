Afgan Madencinin Davasında Yargıtay Soru İşaretine Rağmen İş Kazası Dedi
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Zonguldak'ta Kasım 2023'te ormanlık bir alanda yanmış halde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kaçak bir kömür ocağında sigortasız çalışan Afgan madenci Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğunun anlaşılmasıyla soruşturma ocağa ve güvenlik kamerası kayıtlarına uzandı. Altı sanıklı davada beklenen son inceleme de Yargıtay'da tamamlandı.
Yargıtay cezaları oy birliğiyle onadı.
Nourtani ocakta sırt üstü yere düşmüştü.
İşçinin kıyafetleri sobada yakıldı.
Sanıklar istasyondan plastik şişeye benzin almış.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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