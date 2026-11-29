Yargıtay 12. Ceza Dairesi, altı sanık hakkında verilen hapis cezalarını 8 Ekim 2026'da oy birliğiyle onadı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, kasten öldürmeden ceza istenmesine karşın ölümü iş kazası kabul etmiş, ocağı işleten Hakan Körnöş ile Enver Gideroğlu'na bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan 5 yıl 8'er ay hapis cezası vermişti. Cesedi yaktığını itiraf eden Ahmet Aydın suç delillerini yok etmekten 4 yıl 6 ay, ocak çalışanları S.K. ile E.D. aynı suçtan 2'şer yıl, kömür tüccarı A.Ç. ise 1 yıl 8 ay ceza aldı. Mahkeme, Aydın'ın cezasını eylemin vahşi niteliği nedeniyle üst sınırdan belirledi. Ocak işletmecilerine cesedin yakılması için ayrıca ceza verilmedi. Nourtani'nin ailesi olayın yanlış nitelendirildiğini ve cezaların yetersiz kaldığını savunurken sanıklar beraatlerini istemişti. İtirazlar daha önce Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından da reddedilmişti.