Kitap okumayı sadece bir alışkanlık olarak görmüyorsun. Yaşam ritüeli hâline getirmişsin! Bir hikâyenin içine girdiğin zaman karakterlerin duygularını derinden hissediyor, onlarla seviniyor ve onların üzüntülerine ortak oluyorsun. Okuduğun kitaplar zihninin yanı sıra kalbinde de izler bırakıyor...

Okuduğun bir cümle günlerce aklından çıkmıyor olabilir. Bir kitabı bitirdiğinde hâlâ o kitabın atmosferini zihninde canlandırıyor olabilirsin. Yani kitaplarla aranda çok özel bir bağ olduğunu görüyoruz. Sen kitaplarla sessiz bir aşk yaşıyorsun!