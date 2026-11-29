7 Soruda Ne Kadar İyi Bir Kitapsever Olduğunu Test Ediyoruz!
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Kitapların arasında kaybolmayı, yeni hikâyelerle yeni duygular keşfetmeyi ve kitabı bitirdikten sonra uzun uzun düşünmeyi seviyor musun? Eğer cevabın evetse bu test tam sana göre!
Kitaplarla ilgili sorulara verdiğin cevaplarla nasıl bir kitapsever olduğunu bulalım!
1. İlk olarak! Bir kitapçıya girdiğin zaman ilk ne yaparsın?
2. Peki, en sevdiğin kitap karakteriyle karşılaştın diyelim! Onunla ne yapmak isterdin?
3. Bir kitabın ilk otuz sayfası seni pek sarmadı diyelim. Bu durumda ne yaparsın?
4. Kitaplığının durumunu anlatır mısın?
5. Bir arkadaşın senden kitap önerisi istedi. Ne önerirsin?
6. Hangi tür kitap ilgini çeker?
7. Bir kitabı bitirdiğin zaman ilk ne yaparsın?
Sen kitaplara sessizce aşıksın!
Sen kitaplara meraklı birisin!
Sen kitaplarla düşünen birisin!
Sen kitaplarla keyif yapan birisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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