Hangi Şarkı Senin Acının İlacı?
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Bazen unutmak, bazen hatırlamak, bazen de hiçbir şey düşünmeden müziğe eşlik etmek isteriz. Her ruh halinin kendine ait bir şarkısı var. Peki, senin şu sıralar en çok hangi Adamlar şarkısına ihtiyacın var?
1. Son zamanlarda kendini nasıl hissediyorsun?
2. Kötü bir gün geçirdiğinde ilk ne yaparsın?
3. Kötü hissettiğinde müzik dinlemek sana gerçekten iyi geliyor mu?
4. Şu an bir yere ışınlanabilsen nerede olmak isterdin?
5. Seni en çok ne üzer?
6. Tek kelimeyle şu an en çok neye ihtiyacın var?
7. Bazen üzgünken daha da üzülmek için özellikle hüzünlü şarkılar açar mısın?
8. Geçmişe dönme şansın olsa neyi değiştirmek isterdin?
Adamlar – Acının İlacı
Adamlar – Rüyalarda Buruşmuşuz
Adamlar – Koca Yaşlı Şişko Dünya
Adamlar – Hikaye
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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