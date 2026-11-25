Senin biraz durup nefes almaya, kendine gelmeye ihtiyacın var. İçinde biriktirdiğin şeyler var ama hepsini anlatmak da istemiyorsun. Bazen kendi kendine kalmak, bazen de sevdiğin bir şarkıyı başa sarıp dinlemek sana yetiyor. Adamlar'ın 'Acının İlacı' tam da bu ruh haline eşlik edecek türden. Belki her şey bir anda düzelmeyecek ama en azından kendini biraz daha iyi hissedeceksin.

Adamlar, özgün sound’u, güçlü sahne enerjisi ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla 4 Aralık Cuma akşamı Volkswagen Arena sahnesinde! Sen de bu müzik ziyafetine katılmak istersen konser biletlerini Passo'dan alabilirsin.