Bir dönem neredeyse her evde rastlanan potpuri, kurutulmuş çiçeklerin, bitki yapraklarının ve çeşitli baharatların bir araya getirilmesiyle hazırlanıyor. Uzun süre unutulan bu karışım, son dönemde dekorasyon tercihlerinde yeniden öne çıkmaya başladı.

Potpuriyi kokulu mumlardan ayıran en önemli özellik, aynı anda iki işi birden görmesi. Ortama hafif bir koku yayarken renkli dokusuyla bulunduğu köşeyi de süslüyor. Bu yüzden yalnızca bir koku ürünü değil, aynı zamanda bir dekorasyon parçası olarak görülüyor.

Karışımın içeriği tamamen tercihe bağlı. Tarçın çubukları, kurutulmuş meyve dilimleri, çiçek taç yaprakları ve çam kozalakları en sık kullanılan malzemeler arasında yer alıyor. Daha belirgin bir koku isteyenler için bazı hazır ürünlere esansiyel yağ da ekleniyor. Seçilen malzemeye göre hem koku hem de görüntü değişiyor.