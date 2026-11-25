Kokulu Mumların Devri Kapanıyor: 90'ların Unutulan Ev Kokusu Geri Döndü
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Evin güzel kokması için mum yakmaya ya da oda spreyi sıkmaya gerek kalmayabilir. 90'lı yılların vitrinlerinden, sehpalarından ve cam şekerliklerinden tanıdık gelen potpuri yeniden evlere giriyor. Ne elektrik ne de ateş isteyen bu kuru karışım, hafif kokusu ve nostaljik görüntüsüyle salonların yeni köşe süsü olmaya aday.
Kurutulmuş çiçek, yaprak ve baharattan oluşan potpuri, 90'ların evlerinden yeniden salonlara taşınıyor.
Yoğun oda kokularından hoşlanmayanlar için daha hafif bir seçenek.
Eski cam şekerlikler, potpuri sayesinde evin en dikkat çeken köşesine dönüşüyor
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