Evinizi Yenilemeden Önce Bakın: Parke Seçiminde Dekorasyonu Değiştiren 7 Detay

Telefonunda kaydettiğin salon fotoğraflarına bir daha bak: Beğendiğin atmosferde zeminin payı ne kadar? Parke geniş bir yüzeyi kapladığı için duvar, halı ve koltukla birlikte odanın renk dengesini kurar. Bu yüzden mobilyaları tek tek seçmek yerine bütün resmi düşünmek işini kolaylaştırabilir.

Örneğin sıcak bej bir koltukla kullanacağın parkenin alt tonunu, duvar boyasıyla yan yana değerlendirebilirsin. Böylece ayrı ayrı hoşuna giden parçaların bir araya geldiğinde nasıl görüneceğini daha baştan fark edersin.