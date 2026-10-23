Evinizi Yenilemeden Önce Bakın: Parke Seçiminde Dekorasyonu Değiştiren 7 Detay
Yeni bir koltuk, farklı bir duvar rengi, belki birkaç aksesuar… Peki ya zemin? Parke ve laminat parke alanında faaliyet gösteren Horasan Parke ile hazırlanan bu sponsorlu içerikte, evinin havasını belirleyen zemin seçimini yedi pratik detayla ele alıyoruz. Renkten desene, numuneden kullanım koşullarına kadar kararını kolaylaştıracak noktalara birlikte bakalım.
Yeni evine taşınıyor ya da yaşadığın alanı yeniliyorsan, parke kararını dekorasyonun başlangıcına alabilirsin.
Dekorasyonun Başlangıç Noktası Zemin Olabilir
Telefonunda kaydettiğin salon fotoğraflarına bir daha bak: Beğendiğin atmosferde zeminin payı ne kadar? Parke geniş bir yüzeyi kapladığı için duvar, halı ve koltukla birlikte odanın renk dengesini kurar. Bu yüzden mobilyaları tek tek seçmek yerine bütün resmi düşünmek işini kolaylaştırabilir.
Örneğin sıcak bej bir koltukla kullanacağın parkenin alt tonunu, duvar boyasıyla yan yana değerlendirebilirsin. Böylece ayrı ayrı hoşuna giden parçaların bir araya geldiğinde nasıl görüneceğini daha baştan fark edersin.
Açık ve Koyu Tonlar Aynı Odayı Değiştirebilir
Ahşap Deseni de Odanın Karakterine Katılır
Renk kadar damar görünümü ve ton geçişleri de gözü etkiler. Sakin desenli bir zemin, desenli halı veya dikkat çeken mobilyalarla daha dingin bir arka plan kurabilir. Belirgin damarlar ve renk hareketleri ise sade döşenmiş bir odada zemini öne çıkarabilir.
Horasan Parke’den ürün bilgisi isterken yalnızca renk adını sormakla yetinme; yüzeyin yakın planını ve mümkünse geniş alandaki görünümünü de iste. Küçük bir detayda beğendiğin hareketin, bütün odada istediğin etkiyi verip vermeyeceğini böyle daha iyi tartabilirsin. Numune seçenekleri hakkında Şenel Horasan’a 0536 225 70 74 numarasından ulaşabilirsin.
Numuneyi Kendi Evinin Işığında Düşün
Bir numuneyi beğenmek, onu bütün salonda hayal etmekle aynı şey değil. Mümkünse numuneyi kullanılacağı mekânda, pencere yakınında ve odanın daha gölgeli köşesinde incele. Sabah ve akşam bakmak, rengin farklı ışıklarda sende nasıl bir izlenim bıraktığını görmeni sağlar.
Numunenin yanına koltuk kumaşını veya duvar boyası örneğini koyabilirsin. Ayrıca seçtiğin desenin geniş yüzeyde tekrarlanacağını hesaba kat; tek bir parçadaki görünümden bütün odanın sonucunu çıkarmak aceleci bir karar olabilir.
Kapı ve Süpürgelik de Bu Resmin İçinde
Zemini seçip kapıyla ilişkisini en sona bırakma. Parke, süpürgelik ve kapı aynı görüş alanında buluştuğu için aralarındaki ton ilişkisi dekorasyonun bütünlüğünü etkiler. Üçünün birebir aynı renk olması gerekmez; birbirini tamamlayan tonlarla da dengeli bir görünüm kurulabilir.
Örneğin sıcak ahşap tonlu bir parkeyi açık renk süpürgelikle çerçeveleyebilir, kapının rengini duvarla ilişkilendirebilirsin. Numuneleri yan yana koyarken yalnızca renklerine değil, sıcak veya soğuk görünümlerine de bak. Küçük görünen bu geçişler, tamamlanmış odada daha belirgin hale gelir.
Görünüm Kadar Kullanım Koşullarını da Sor
Son Kararı Kendi Evinin İhtiyaçları Versin
Kaydettiğin dekorasyon fotoğrafı güzel bir başlangıç olabilir; ancak o odanın ışığı, ölçüsü ve kullanım biçimi seninkiyle aynı olmayabilir. Son seçimde mevcut mobilyalarını, kullanım yoğunluğunu ve bütçeni birlikte değerlendir. Beğendiğin iki veya üç seçeneği bu ölçütlerle karşılaştırmak, kararı daha yönetilebilir hale getirebilir.
Horasan Parke, ürünlerini depo teslim sunuyor. Firmadan ürün satın aldığında, uygulama için kendi ustalarını şehir dışına da yönlendirebiliyor. Farklı şehirlerde usta desteğiyle uygulama yaptırma imkânı hakkında M. Yağız Horasan’a 0530 138 06 62 numarasından ulaşabilir; bulunduğun yeri ve yapılacak işi paylaşarak planlamayı firma ile görüşebilirsin.
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