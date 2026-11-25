Sosyal medyada gülmediğimiz bir an bile yok. Bugün de, yaptıkları tespitlerle, yaşadıkları olaylarla güldüren pek çok kişi vardı. Telefonu elinize alıp baktığınız o kısacık anlarda gördüğünüz en komik paylaşımları derledik!

İşte, son 24 saatin viral tweetleri.