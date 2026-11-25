Altının Düşüşünden Yetersiz Bakiyelerin Aniden Ortaya Çıkışına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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Sosyal medyada gülmediğimiz bir an bile yok. Bugün de, yaptıkları tespitlerle, yaşadıkları olaylarla güldüren pek çok kişi vardı. Telefonu elinize alıp baktığınız o kısacık anlarda gördüğünüz en komik paylaşımları derledik!
İşte, son 24 saatin viral tweetleri.
Bizz:
Yine de ekranımı paylaşmanız hoş değil.
😂😂😂
Ah be...
😂😂😂
😂😂😂
24 Kasım'da öğretmenler 🥹
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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