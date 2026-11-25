Dünyanın En Uzun Apartmanı: Önünden Geçen Tramvay 4 Kez Durmak Zorunda Kalıyor
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Karl-Marx-Hof, bin 100 metrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun konut binası olarak biliniyor. Yapı o kadar uzun ki önünden geçen tramvay, yalnızca bu binanın hizasında dört kez duruyor. Yaklaşık 5 bin kişiye ev sahipliği yapan kompleks, içindeki sosyal alanlarla adeta bir kasabayı andırıyor.
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Bin 100 metrelik uzunluğu nedeniyle önünden geçen tramvay bina boyunca dört kez duraklıyor.
1927 ile 1930 arasında inşa edilen yapı, Kızıl Viyana programının simge projelerinden biri oldu.
Çamaşırhaneden diş kliniğine kadar pek çok sosyal alan, binayı tek başına bir kasabaya benzetiyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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