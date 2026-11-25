Bina bünyesinde çamaşırhaneler, anaokulları ve kreşler, kütüphane ve gösteri salonları, doktor muayenehaneleri ve bir diş kliniği bulunuyor. İçeride restoranların da olduğu biliniyor. Mülkiyeti halen Viyana Belediyesi'ne ait olan komplekste bin 300'den fazla daire var ve bu dairelerde yaklaşık 5 bin kişi yaşıyor. Dairelerde banyo bulunmuyor, ancak hepsinde müstakil tuvalet, su tesisatı ve elektrikli aydınlatma mevcut. Dairelerin bir kısmında balkon da yer alıyor.

Toplam arazinin yalnızca yüzde 18,5'ini kaplayan yapıların geri kalanı dört iç avluya ve yeşil alanlara ayrılmış durumda. Kompleksin merkezindeki park tek başına 10 bin metrekareden fazla bir alana yayılıyor.