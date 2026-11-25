Gastronomi dünyasının en pahalı ürünleri arasında gösterilen beyaz havyar, balık yerine kara salyangozların yumurtalarından elde ediliyor. Türkiye'de de üretilen ürünün kilogram fiyatı yaklaşık 3 bin euroya, yani 165 bin liraya kadar çıkıyor. Üretimi ise Trabzon ve Burdur'da yapılıyor.

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