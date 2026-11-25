Zenginlerin Yeni Gözdesi Salyangoz Yumurtası Oldu: Kilosu 165 Bin Liraya Satılıyor
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Beyaz havyar, balık yerine özel tesislerde yetiştirilen kara salyangozların yumurtalarından elde ediliyor.
Yumurtalar tek tek toplanıp ayıklandığı için üretim hem sınırlı hem pahalı kalıyor.
Türkiye'deki üretim Trabzon ve Burdur olmak üzere iki şehirde yoğunlaşıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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