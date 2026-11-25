Ünlülerin Instagram hesaplarında yıllar öncesine gidince karşımıza neler çıkıyor? Ezgi Mola’nın köpekli selfie'si, Hande Erçel’in filtreli orman pozu ve Cem Yılmaz’ın tek kelimelik notu, Instagram’ın ilk yıllarını hatırlatan karelerden sadece birkaçı. Bugün milyonlarca takipçiye sahip ünlülerin Instagram'daki yolculuğu bir gönderiyle başladı. Biz de 10 ünlünün hesabında görünen en eski gönderiye kadar indik.