Ünlülerin Instagram Hesaplarındaki En Eski Paylaşımlarını Sizin İçin Derledik!
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Ünlülerin Instagram hesaplarında yıllar öncesine gidince karşımıza neler çıkıyor? Ezgi Mola’nın köpekli selfie'si, Hande Erçel’in filtreli orman pozu ve Cem Yılmaz’ın tek kelimelik notu, Instagram’ın ilk yıllarını hatırlatan karelerden sadece birkaçı. Bugün milyonlarca takipçiye sahip ünlülerin Instagram'daki yolculuğu bir gönderiyle başladı. Biz de 10 ünlünün hesabında görünen en eski gönderiye kadar indik.
Ezgi Mola, 2011'de köpeğiyle çektiği bir selfie'yle Instagram'a adım attı.
Serenay Sarıkaya, ilk gönderisini 2012 yılında paylaşmış.
Barış Arduç, 2013'te "Sssss!" notuyla eski bir fotoğraf paylaştı.
Hande Erçel, 2013'te ormanda çektiği bir pozla ilk gönderisini paylaştı.
Eda Ece, 2014'ün ilk günlerinde bir dergi çekiminden kareyle Instagram'a girdi.
Kerem Bürsin, 2014'te ilk gönderisini paylaştı.
Cem Yılmaz, 2014'te kısa bir açıklamayla ilk gönderisini paylaştı.
Çağatay Ulusoy, 2014'te siyah-beyaz bir portreyle Instagram'a giriş yapmış.
Demet Özdemir, 2014'te "İlk fotoğraf" notuyla ilk gönderisini paylaştı.
Mert Ramazan Demir, hesabındaki en eski gönderiyi 2020'de siyah-beyaz bir portreyle paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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