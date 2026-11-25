Dört dizinin yeni bölümüyle ekranlara geldiği salı günü Total'de 17,59 toplam reyting elde edilirken yalnızca iki dizinin yarıştığı cuma günü 17,50 toplam reyting aldı.

Benzer bir tablo çarşamba ve perşembe günlerinde de karşımıza çıktı. İki dizinin yarıştığı çarşamba günü 17,15 toplam reyting elde edilirken dört dizinin yarıştığı perşembe günü bu rakam 17,73 oldu.

Üstelik salı ve perşembe günleri yarışan sekiz dizinin hiçbiri 6 reytinge ulaşamazken çarşamba ve cuma günleri yarışan dört dizinin tamamı 6 reyting ve üzerine çıktı.