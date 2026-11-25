Hangi Gün Kaç Dizi Yarışıyor, Kaç Reyting Alıyor? Televizyonda Haftanın Rekabet Karnesi
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Televizyonda haftanın kimi günleri dört dizi birden reyting mücadelesi verirken kimi günleri yalnızca iki dizi karşı karşıya geliyor. Peki, ekranda daha fazla dizinin olması daha fazla reyting anlamına mı geliyor? 16-22 Kasım haftasının reyting verileri, yayın günleri arasındaki rekabete ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.
Kaynak: Televizyoncu Adam (@tvdizisinema)
İki dizinin yarıştığı günlerle dört dizinin yarıştığı günler arasında neredeyse fark yok!
Üç dizinin yarıştığı pazar günü zirvede!
Çok dizi çok reyting anlamına gelmiyor!
Hangi gün kaç dizi yarışıyor, kaç reyting alıyor?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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