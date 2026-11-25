Burcundaki Güneş bugün ilişkiler evindeki Uranüs'le karşı karşıya geliyor ve hayatındaki insanlar seni biraz şaşırtabilir. Partnerinden, bir dostundan ya da bir iş ortağından gelen beklenmedik bir teklif rutinini sarsabilir. Ama sen değişimi seven bir burçsun; bu sürprizi bir macera gibi karşılarsan sonunda kazançlı çıkan sen olursun.

Aynı anda Güneş'in iletişim evindeki Plüton'la kurduğu uyumlu açı sözlerine güç katıyor. İkna etmen gereken biri varsa bugün tam zamanı. Mars da kariyer evine geçiyor ve önümüzdeki haftalarda profesyonel hedeflerin için büyük bir istek duyacaksın. Bugün bir hedef belirleyip yazmak, bu enerjiyi doğru kanala yönlendirmene yardım eder.

Bekarsan, hiç beklemediğin biriyle aniden kıvılcım çakabilir; kendini kapatma. Partnerin varsa, ilişkinizde biraz daha özgürlük alanı yaratmak ikinizi de rahatlatır. Akşam saatlerinde evde dinlenmek, yarına enerjik başlamanı sağlar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…