Yönetici gezegenin Mars bu sabah erken saatlerde Başak burcuna geçiyor ve rotasını iş, rutin ve sağlık evine çeviriyor. Uzun süredir Aslan'ın sahnesinde parlayan enerjin şimdi daha düzenli, daha hedefli bir yöne akmak istiyor. Bugün yapılacaklar listeni gözden geçirmek, ertelediğin küçük işleri tek tek bitirmek sana tahmin ettiğinden çok daha iyi gelecek.

Sabah saatlerinde Ay iletişim evinde ilerlerken Venüs ve Jüpiter'le uyumlu açılar kuruyor. Bir mesaj, kısa bir telefon görüşmesi ya da yakın çevrenden gelen tatlı bir haber yüzünü güldürebilir. Öğleden sonra Ay Yengeç'e, ev ve aile evine geçiyor; akşama doğru evine çekilip kendine alan açmak isteyebilirsin. Bekarsan, tanıdık bir ortamda tanıştığın biriyle sohbetin beklenmedik derecede akıcı ilerleyebilir. Partnerin varsa, birlikte ev için küçük bir plan yapmak aranızdaki bağı güçlendirir.

Akşamüstü Ay'ın Neptün'le kurduğu gergin açı, kafanda birkaç sorunun dolaşmasına yol açabilir; bu sadece geçici bir bulanıklık. Büyük kararları yarına bırak, bugün bedenini dinle. Kısa bir yürüyüş ve erken bir uyku, Mars'ın yeni enerjisini en iyi şekilde karşılamanı sağlar.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…