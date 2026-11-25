Kot Pantolonların Çoğu Neden Mavi Tonlarındadır?
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Kot pantolonların modası yıllar içinde çok değişti, ancak bazı özellikleri hiç değişmedi. Dar ya da bol, hangi kesimde olursa olsun kotların çoğunda metal perçinler, minik cepler ve mavi kumaş bulunuyor. Her gün giydiğimiz bir pantolon için mavi tuhaf bir seçim gibi görünebilir. Oysa bu rengin standart haline gelmesinin oldukça mantıklı bir nedeni var.
İndigo boyası kumaşın içine işlemiyor, liflerin dışına tutunuyor.
Yıkandıkça yumuşayan kot, işçilerin en sevdiği pantolon oldu.
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