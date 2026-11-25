Lif kaybı ince ve hassas kıyafetlerde istenmeyen bir durum olurdu, ama kot için biçilmiş kaftan. Kumaş zaten öylesine sert ki birkaç lifin eksilmesi ona zarar vermiyor. Tam tersine, birkaç sıcak yıkamanın ardından kumaş yumuşuyor ve pek çok kişinin sevdiği o eskimiş, rahat hissi kazanıyor. Hem sağlam kalıp hem de giderek rahatlayan mavi kotlar, bu yüzden 19. yüzyılda işçilerin en gözde pantolonu haline geldi.

Bugün kotların çoğu sentetik indigo boyasıyla üretiliyor, ama hala zamanla yumuşayacak şekilde tasarlanıyor. Yeni aldığınız kotu hemen makineye atmadan önce biraz beklemek isteyebilirsiniz. İlk yıkamadan önce birkaç ay giyilen kotlar daha düzensiz soluyor ve ortaya giyen kişiye özgü bir renk deseni çıkıyor.