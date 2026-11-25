Burcundaki Merkür zihnini keskin ve derin tutmaya devam ediyor; bugün hiçbir ayrıntı gözünden kaçmıyor. Sabah saatlerinde Ay ortak kaynaklar evinde ilerliyor ve bir borç, ortak bir harcama ya da finansal bir belgeyle ilgilenmen gerekebilir. Venüs ve Jüpiter'in desteğiyle bu konular sandığından kolay çözülüyor.

Mars bugün arkadaşlar ve sosyal çevre evine geçiyor. Önümüzdeki haftalarda bir topluluk, bir ekip ya da ortak bir hayal için enerji harcamak isteyeceksin. Öğleden sonra Ay da uzak yerler ve öğrenme evine geçiyor; Mars'la kurduğu uyumlu açı ufkunu genişletiyor. Yeni bir kursa yazılmak ya da bir seyahat planı yapmak için ilham gelebilir.

Bekarsan, farklı bir kültürden ya da başka bir şehirden biriyle bağ kurma ihtimalin yüksek. Partnerin varsa, birlikte yeni bir şey öğrenmek ilişkinize taze bir soluk getirir. Akşam saatlerinde kısa bir kararsızlık hissedersen sezgilerine güven ama acele etme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…