Sevgili Akrep, Kasım senin sezonunun devamı ve ayın ilk yarısında burcunda gerçekleşen Yeniay yeni bir kimlik dönemi başlatıyor. Birinci evinde doğan bu Yeniay imajını, hedeflerini ve ilişkilerde kendini ifade biçimini yenilemek için güçlü bir fırsat. Burcundaki Merkür ayın ikinci yarısına girerken ileri harekete dönüyor; düşüncelerin netleşiyor, söylemek istediklerini artık daha rahat dile getirebilirsin. Ay ortasında Aslan'da kavuşan Mars ve Jüpiter onuncu evinde kariyerde cesur bir çıkış getiriyor. Ayın son haftasındaki İkizler Dolunayı sekizinci evinde ortak para ve derin bağlarda bir sonucu görünür kılıyor. Altıncı evde konuşlanan Satürn ve Neptün günlük düzende disiplin istiyor.

Maddi olarak onuncu evindeki Mars ve Jüpiter zam, terfi ya da yeni bir iş teklifi konusunda güçlü bir destek veriyor. On ikinci evindeki geri hareketli Venüs gizli kalan bir harcamayı fark ettiriyor; ayın ortasında yön değiştirmesiyle bu konu rahatlıyor. Jüpiter'e uzanan Güneş karesi abartılı bir yatırım fikrine seni çekebilir; kararı bir gece beklet.

Gelelim aşka. Duygularını açmak istediğin bir dönemde Venüs'ün on ikinci evdeki retrosu ilk günlerde seni temkinli kılıyor. Ayın ortasında Merkür ve Venüs ileri harekete dönünce kalbinden geçenleri söylemek çok daha kolay. Partnerli Akrep, ilişkideki sessiz kalan bir konuyu nazikçe açabilir. Bekar Akrep ise Yeniay'ın taze enerjisiyle yeni bir tanışıklığa kapı aralayabilir.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…