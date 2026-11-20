Şara Türesel, çocuk yaşta Sihirli Annem'de Çilek'in en yakın arkadaşı ve sınıf arkadaşı Buket'i canlandırarak ekranların sevilen çocuk oyuncularından biri oldu. Çilek ve Kaan'la aynı sınıfta okuyan Buket, perilerin ve sihirli dünyanın varlığını öğrenen nadir kişilerden biriydi.

Zaman zaman Çilek'in sihirlerine tanıklık eden, çocukça kıskançlıkları ve tatlı inatçılığıyla izleyicinin sevgisini kazanan Buket, yuvarlak gözlükleri ve okul formasıyla dizinin akılda kalan karakterleri arasında yer aldı.