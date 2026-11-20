Sihirli Annem'in Buket'iydi: Şara Türesel'den Yıllar Sonra Gelen İtiraf!
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Sihirli Annem'in Buket'ine hayat veren Şara Türesel, sosyal medyada takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. 'Sihirli Annem ekibinden görüştüğün kişiler var mı?' sorusuna 'Diziden kimseyle görüşmüyorum' yanıtını veren Türesel, 2012'deki çekimlerin ardından ekip arkadaşlarıyla bağlantısının kalmadığını anlattı.
Kaynak: Sabah
Şara Türesel, Sihirli Annem'de Çilek'in sınıf arkadaşı Buket'i canlandırdı.
Türesel, çocuk oyunculuğun ardından ekranlardan uzaklaştı.
Türesel, yıllar sonra dizi ekibiyle görüşmediğini söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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