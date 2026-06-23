Sihirli Annem'in Buket'i Şara Türesel'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Çocuk yaşta ekranlara gelen ve izleyicilerin hafızasında o gözlüklü okul öğrencisi olarak yer eden Türesel, bugün bambaşka bir görünüme sahip genç bir kadın olarak karşımıza çıkıyor.

Uzun saçları, modern tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski çocuk oyuncunun değişimi özellikle Sihirli Annem hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede 'Buket'e bak, nasıl değişmiş!', 'Çocukluğumuzun karakterlerini tanıyamıyoruz' ve 'Yıllar gerçekten çok hızlı geçmiş' yorumlarıyla gündem oldu.

Birçok çocuk oyuncunun aksine ekranlarda kalmayı tercih etmeyen Şara Türesel, kariyer yolculuğunu farklı bir alanda sürdürdü.

Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden başarıyla mezun olan Türesel, eğitim hayatına ağırlık verdi. Oyunculuktan uzaklaşsa da sanatla bağını hiçbir zaman koparmadı.

Müziğe olan ilgisiyle de dikkat çeken eski oyuncu, bir dönem Benimle Söyle yarışmasına katılarak sesiyle jüri üyelerini şaşırtmıştı. Böylece yalnızca oyunculuk değil, müzik alanındaki yeteneğini de göstermiş oldu.

Şara Türesel'in hayatındaki en büyük değişimlerden biri de Türkiye'den ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmesi oldu.

Bir süredir Kaliforniya'nın San Diego kentinde yaşayan eski oyuncu, burada evlenerek yeni bir hayat kurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda seyahatlerinden, günlük yaşamından ve yeni düzeninden kesitler paylaşan Türesel, ekranlardan uzak olsa da takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sihirli Annem'in unutulmaz Buket'i bugün bambaşka bir hayat sürüyor olabilir; ancak onu izleyerek büyüyen nesil için hala çocukluğun en güzel anılarından biri olmaya devam ediyor.