Sihirli Annem'in Buket'i Şara Türesel'in Son Hali Ortaya Çıktı!
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2000'li yılların başına damga vuran, tekrar bölümleriyle hala izlenme rekorları kıran Sihirli Annem yalnızca hikayesiyle değil, unutulmaz çocuk oyuncularıyla da hafızalara kazındı. Betüş, Sadık, Dudu Peri ve Çilek kadar dizinin sevilen yan karakterleri de yıllar sonra merak konusu olmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de Çilek'in en yakın arkadaşı Buket karakterine hayat veren Şara Türesel. Gelin, yıllardır ekranlardan uzak olan Şara Türesel'in hem Sihirli Annem günlerine hem de şimdiki hayatına birlikte bakalım.
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Sihirli Annem'de Buket karakteri, Çilek ve Kaan ile aynı sınıfta okuyan sevimli bir öğrenciydi.
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Yıllar sonra ortaya çıkan Şara Türesel'in son hali görenleri şaşkına çevirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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