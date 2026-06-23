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Sihirli Annem'in Buket'i Şara Türesel'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Sihirli Annem'in Buket'i Şara Türesel'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.06.2026 - 09:34
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2000'li yılların başına damga vuran, tekrar bölümleriyle hala izlenme rekorları kıran Sihirli Annem yalnızca hikayesiyle değil, unutulmaz çocuk oyuncularıyla da hafızalara kazındı. Betüş, Sadık, Dudu Peri ve Çilek kadar dizinin sevilen yan karakterleri de yıllar sonra merak konusu olmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de Çilek'in en yakın arkadaşı Buket karakterine hayat veren Şara Türesel. Gelin, yıllardır ekranlardan uzak olan Şara Türesel'in hem Sihirli Annem günlerine hem de şimdiki hayatına birlikte bakalım.

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Sihirli Annem'de Buket karakteri, Çilek ve Kaan ile aynı sınıfta okuyan sevimli bir öğrenciydi.

Sihirli Annem'de Buket karakteri, Çilek ve Kaan ile aynı sınıfta okuyan sevimli bir öğrenciydi.

Özellikle Çilek ile olan arkadaşlığı sayesinde dizinin çocuk karakterleri arasında önemli bir yere sahipti.

Perilerin ve sihirli dünyanın varlığını öğrenen nadir kişilerden biri olan Buket, zaman zaman Çilek'in sihirlerine tanıklık ediyor, bazen de bu durumun içinde kendini türlü maceraların ortasında buluyordu. Çocukça kıskançlıkları, tatlı inatçılığı ve komik halleriyle dönemin izleyicilerinin sevgisini kazanmayı başarmıştı.

Yuvarlak gözlükleri, renkli tokaları ve okul formasıyla hafızalara kazınan Buket karakteri, dizinin en unutulmaz çocuk oyuncularından biri olarak anılmaya devam ediyor.

Yıllar sonra ortaya çıkan Şara Türesel'in son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Çocuk yaşta ekranlara gelen ve izleyicilerin hafızasında o gözlüklü okul öğrencisi olarak yer eden Türesel, bugün bambaşka bir görünüme sahip genç bir kadın olarak karşımıza çıkıyor.

Uzun saçları, modern tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski çocuk oyuncunun değişimi özellikle Sihirli Annem hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede 'Buket'e bak, nasıl değişmiş!', 'Çocukluğumuzun karakterlerini tanıyamıyoruz' ve 'Yıllar gerçekten çok hızlı geçmiş' yorumlarıyla gündem oldu.

Birçok çocuk oyuncunun aksine ekranlarda kalmayı tercih etmeyen Şara Türesel, kariyer yolculuğunu farklı bir alanda sürdürdü.

Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden başarıyla mezun olan Türesel, eğitim hayatına ağırlık verdi. Oyunculuktan uzaklaşsa da sanatla bağını hiçbir zaman koparmadı.

Müziğe olan ilgisiyle de dikkat çeken eski oyuncu, bir dönem Benimle Söyle yarışmasına katılarak sesiyle jüri üyelerini şaşırtmıştı. Böylece yalnızca oyunculuk değil, müzik alanındaki yeteneğini de göstermiş oldu.

Şara Türesel'in hayatındaki en büyük değişimlerden biri de Türkiye'den ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmesi oldu.

Bir süredir Kaliforniya'nın San Diego kentinde yaşayan eski oyuncu, burada evlenerek yeni bir hayat kurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda seyahatlerinden, günlük yaşamından ve yeni düzeninden kesitler paylaşan Türesel, ekranlardan uzak olsa da takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sihirli Annem'in unutulmaz Buket'i bugün bambaşka bir hayat sürüyor olabilir; ancak onu izleyerek büyüyen nesil için hala çocukluğun en güzel anılarından biri olmaya devam ediyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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