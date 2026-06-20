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Manifest Grubunun Üyesi Mina Solak'tan Aşk İlanı! Sevgilisiyle Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Manifest Grubunun Üyesi Mina Solak'tan Aşk İlanı! Sevgilisiyle Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.06.2026 - 15:41
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Türkiye'nin en popüler kız gruplarından Manifest'in sevilen üyelerinden Mina Solak, bu kez sahne performansıyla değil özel hayatıyla gündemde. Bir süredir dijital içerik üreticisi Tuna Gezgin'le aşk yaşayan genç şarkıcı, tatilden paylaştığı romantik karelerle takipçilerinin karşısına çıktı. Tuna Gezgin'in sevgilisine 'Manzaram' notuyla yaptığı paylaşım da kısa sürede gündem olurken, çiftin samimi pozları sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Gelin, son günlerin en çok konuşulan çiftlerinden Mina Solak ve Tuna Gezgin'in aşkına birlikte bakalım.

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Türkiye'de son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest, yalnızca şarkılarıyla değil üyelerinin özel hayatlarıyla da gündemden düşmüyor.

Türkiye'de son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest, yalnızca şarkılarıyla değil üyelerinin özel hayatlarıyla da gündemden düşmüyor.

Big5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan ve kısa sürede genç kuşağın favori kız gruplarından biri haline gelen Manifest; güçlü sahne performansları, dans koreografileri ve hit şarkılarıyla dikkat çekiyor. 'Hileli', 'Başrol Sensin', 'Daha İyi', 'Zamansızdık' ve 'Amatör' gibi parçalarla milyonlarca dinlenmeye ulaşan grup, Türkiye'de uzun zamandır eksikliği hissedilen girl band kültürünü yeniden canlandırmayı başardı.

Grubun en dikkat çeken isimlerinden biri ise kuşkusuz Mina Solak. Sahnedeki enerjisi, dans performansı ve sosyal medyadaki doğal tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan genç şarkıcı, son dönemde özel hayatıyla da magazin manşetlerinde yer alıyor. Manifest'in yükselişinde önemli rol oynayan Mina, grubun en sevilen yüzlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Mina Solak'ın dijital içerik üreticisi Tuna Gezgin ile yaşadığı ilişki ise son aylarda sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.

Mina Solak'ın dijital içerik üreticisi Tuna Gezgin ile yaşadığı ilişki ise son aylarda sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.

İlk olarak birlikte Londra'ya giderken görüntülenen ikili, ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Ancak zamanla aşklarını saklamaktan vazgeçen çift, romantik paylaşımlarıyla takipçilerinin ilgisini çekmeye başladı.

Özellikle birlikte çıktıkları tatilden paylaştıkları kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Mina'nın yayınladığı tatil fotoğrafları arasında yer alan eğlenceli pozlar takipçilerden binlerce yorum alırken, Tuna Gezgin'in sevgilisinin fotoğrafını 'Manzaram' notuyla paylaşması da aşk ilanı olarak yorumlandı. Çiftin romantik halleri sosyal medya kullanıcılarından büyük beğeni toplarken, haklarında övgü dolu yorumlar paylaşılmaya başlandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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