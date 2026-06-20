Manifest Grubunun Üyesi Mina Solak'tan Aşk İlanı! Sevgilisiyle Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı
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Türkiye'nin en popüler kız gruplarından Manifest'in sevilen üyelerinden Mina Solak, bu kez sahne performansıyla değil özel hayatıyla gündemde. Bir süredir dijital içerik üreticisi Tuna Gezgin'le aşk yaşayan genç şarkıcı, tatilden paylaştığı romantik karelerle takipçilerinin karşısına çıktı. Tuna Gezgin'in sevgilisine 'Manzaram' notuyla yaptığı paylaşım da kısa sürede gündem olurken, çiftin samimi pozları sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Gelin, son günlerin en çok konuşulan çiftlerinden Mina Solak ve Tuna Gezgin'in aşkına birlikte bakalım.
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Türkiye'de son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest, yalnızca şarkılarıyla değil üyelerinin özel hayatlarıyla da gündemden düşmüyor.
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Mina Solak'ın dijital içerik üreticisi Tuna Gezgin ile yaşadığı ilişki ise son aylarda sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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