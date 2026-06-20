Manifest Grubunun Üyesi Mina Solak'tan Aşk İlanı! Sevgilisiyle Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Big5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan ve kısa sürede genç kuşağın favori kız gruplarından biri haline gelen Manifest; güçlü sahne performansları, dans koreografileri ve hit şarkılarıyla dikkat çekiyor. 'Hileli', 'Başrol Sensin', 'Daha İyi', 'Zamansızdık' ve 'Amatör' gibi parçalarla milyonlarca dinlenmeye ulaşan grup, Türkiye'de uzun zamandır eksikliği hissedilen girl band kültürünü yeniden canlandırmayı başardı.

Grubun en dikkat çeken isimlerinden biri ise kuşkusuz Mina Solak. Sahnedeki enerjisi, dans performansı ve sosyal medyadaki doğal tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan genç şarkıcı, son dönemde özel hayatıyla da magazin manşetlerinde yer alıyor. Manifest'in yükselişinde önemli rol oynayan Mina, grubun en sevilen yüzlerinden biri olarak öne çıkıyor.