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Arda Turan'ın Son Hali Gündem Oldu! Beyazlayan Saç ve Sakalları Dikkat Çekti

Arda Turan'ın Son Hali Gündem Oldu! Beyazlayan Saç ve Sakalları Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.06.2026 - 14:42
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Türk futbolunun en çok konuşulan isimlerinden Arda Turan, bu kez ne teknik direktörlük kariyeri ne de saha sonuçlarıyla gündemde. Shakhtar Donetsk'te yakaladığı başarılı çıkışla adından söz ettiren Turan, arkadaşlarıyla çıktığı akşam yemeğinde çekilen kareyle sosyal medyada dikkat çekti. Özellikle beyazlayan saçları ve sakallarıyla dikkat çeken Arda Turan'ın son görüntüsü kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı deneyimli ismin yıllar içindeki değişimini konuşmaya başladı.

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Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Arda Turan, futbolculuk kariyerinin ardından başladığı teknik direktörlük yolculuğunda da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Arda Turan, futbolculuk kariyerinin ardından başladığı teknik direktörlük yolculuğunda da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Eyüpspor'da yakaladığı çıkışın ardından Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Avrupa'daki ilk teknik direktörlük deneyiminde elde ettiği başarılarla hem Türk futbolunun hem de uluslararası spor kamuoyunun dikkatini çekti.

2025-2026 sezonunda Shakhtar Donetsk'i Ukrayna Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan isim, Avrupa'da lig şampiyonluğu yaşayan ilk Türk teknik direktörlerden biri olarak tarihe geçti. Takımını Avrupa kupalarında da önemli noktalara taşıyan Turan, kısa sürede kulübün taraftarlarının sevgisini kazandı. Özellikle disiplinli oyun anlayışı, genç oyunculara verdiği önem ve modern futbol yaklaşımıyla övgü topladı.

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından ise futbol kamuoyunda yeni bir tartışma başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella'ya yönelik eleştirilerin artmasıyla birlikte çok sayıda taraftar ve spor yorumcusu, gelecekte milli takımın başında Arda Turan'ı görmek istediklerini dile getirdi. 

Öte yandan Arda Turan bu kez teknik direktörlük kariyerinden çok son görüntüsüyle gündemde.

Sosyal medyada paylaşılan yeni fotoğrafında arkadaşlarıyla akşam yemeğinde görüntülenen Turan'ın beyazlayan saçları ve sakalları dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada paylaşılan yeni fotoğrafında arkadaşlarıyla akşam yemeğinde görüntülenen Turan'ın beyazlayan saçları ve sakalları dikkatlerden kaçmadı.

Futbolculuk dönemindeki genç görüntüsünden oldukça farklı bir imaj çizen Turan'ın yeni hali kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Birçok kullanıcı, teknik direktörlük kariyerinin getirdiği yoğun stres ve sorumlulukların Arda Turan'ın görünümüne de yansıdığını söylerken, bazıları ise beyaz saç ve sakalların karizmatik bir hava kattığını belirtti. Futbol sahalarındaki liderliğiyle tanınan Arda Turan'ın yeni imajı, hayranlarından da tam not aldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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