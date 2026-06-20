Arda Turan'ın Son Hali Gündem Oldu! Beyazlayan Saç ve Sakalları Dikkat Çekti

Eyüpspor'da yakaladığı çıkışın ardından Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Avrupa'daki ilk teknik direktörlük deneyiminde elde ettiği başarılarla hem Türk futbolunun hem de uluslararası spor kamuoyunun dikkatini çekti.

2025-2026 sezonunda Shakhtar Donetsk'i Ukrayna Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan isim, Avrupa'da lig şampiyonluğu yaşayan ilk Türk teknik direktörlerden biri olarak tarihe geçti. Takımını Avrupa kupalarında da önemli noktalara taşıyan Turan, kısa sürede kulübün taraftarlarının sevgisini kazandı. Özellikle disiplinli oyun anlayışı, genç oyunculara verdiği önem ve modern futbol yaklaşımıyla övgü topladı.

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından ise futbol kamuoyunda yeni bir tartışma başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella'ya yönelik eleştirilerin artmasıyla birlikte çok sayıda taraftar ve spor yorumcusu, gelecekte milli takımın başında Arda Turan'ı görmek istediklerini dile getirdi.

Öte yandan Arda Turan bu kez teknik direktörlük kariyerinden çok son görüntüsüyle gündemde.