Arda Turan'ın Son Hali Gündem Oldu! Beyazlayan Saç ve Sakalları Dikkat Çekti
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Türk futbolunun en çok konuşulan isimlerinden Arda Turan, bu kez ne teknik direktörlük kariyeri ne de saha sonuçlarıyla gündemde. Shakhtar Donetsk'te yakaladığı başarılı çıkışla adından söz ettiren Turan, arkadaşlarıyla çıktığı akşam yemeğinde çekilen kareyle sosyal medyada dikkat çekti. Özellikle beyazlayan saçları ve sakallarıyla dikkat çeken Arda Turan'ın son görüntüsü kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı deneyimli ismin yıllar içindeki değişimini konuşmaya başladı.
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Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Arda Turan, futbolculuk kariyerinin ardından başladığı teknik direktörlük yolculuğunda da adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Sosyal medyada paylaşılan yeni fotoğrafında arkadaşlarıyla akşam yemeğinde görüntülenen Turan'ın beyazlayan saçları ve sakalları dikkatlerden kaçmadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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