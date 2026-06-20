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Türkiye'nin Dünya Kupası Vedası Ünlü İsimleri de Yıktı: Peş Peşe Paylaşımlar Geldi

etiket Türkiye'nin Dünya Kupası Vedası Ünlü İsimleri de Yıktı: Peş Peşe Paylaşımlar Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.06.2026 - 10:23
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2026 FIFA Dünya Kupası'na yıllar sonra büyük umutlarla dönen A Milli Futbol Takımımızın macerası ne yazık ki beklenenden kısa sürdü. Paraguay karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden millilerimiz, milyonlarca futbolsever gibi ünlü isimleri de derinden üzdü. Dünya Kupası boyunca sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaşan sanatçılar, oyuncular, fenomenler ve spor dünyasının tanınmış isimleri, son düdüğün ardından duygu ve düşüncelerini takipçileriyle paylaştı. Kimileri hayal kırıklığını dile getirirken, kimileri ise milli takıma destek vermeye devam etti. İşte Paraguay yenilgisinin ardından sosyal medyada gündem olan o paylaşımlar...

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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2026 FIFA Dünya Kupası'na büyük umutlarla başlayan A Milli Futbol Takımımız, Paraguay karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından turnuvaya grup aşamasında veda etti.

2026 FIFA Dünya Kupası'na büyük umutlarla başlayan A Milli Futbol Takımımız, Paraguay karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından turnuvaya grup aşamasında veda etti.

26 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönen millilerimizin erken vedası milyonlarca futbolsever gibi ünlü isimleri de derinden üzdü.

Turnuva boyunca sosyal medya hesaplarından milli takıma destek veren sanatçılar, oyuncular, fenomenler, yayıncılar ve spor dünyasının tanınmış isimleri, son düdüğün ardından peş peşe paylaşımlar yaptı. Kimi yaşadığı hayal kırıklığını dile getirirken, kimi ise teknik ekibi ve oyuncuları eleştirdi.

Sabahat Akkiraz

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Sinan Akçıl

Sinan Akçıl
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Kaan Sekban

Kaan Sekban
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Cem Davran

Cem Davran
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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