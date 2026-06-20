Türkiye'nin Dünya Kupası Vedası Ünlü İsimleri de Yıktı: Peş Peşe Paylaşımlar Geldi

2026 FIFA Dünya Kupası'na yıllar sonra büyük umutlarla dönen A Milli Futbol Takımımızın macerası ne yazık ki beklenenden kısa sürdü. Paraguay karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetle turnuvaya grup aşamasında veda eden millilerimiz, milyonlarca futbolsever gibi ünlü isimleri de derinden üzdü. Dünya Kupası boyunca sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaşan sanatçılar, oyuncular, fenomenler ve spor dünyasının tanınmış isimleri, son düdüğün ardından duygu ve düşüncelerini takipçileriyle paylaştı. Kimileri hayal kırıklığını dile getirirken, kimileri ise milli takıma destek vermeye devam etti. İşte Paraguay yenilgisinin ardından sosyal medyada gündem olan o paylaşımlar...