Futbola Rekor Bütçe, Sonuç Dünya 47'nciliği: A Milli Takımların Turnuva Karnesi
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Türk sporunda başarı denince akla ilk futbol geliyor olabilir. Ancak son büyük turnuvaların sonuçlarına bakıldığında, ülkemizi uluslararası arenada en üst sıralara taşıyan branşların basketbol ve voleybol olduğu görülüyor. İşte Türk Milli Takımlarının son büyük turnuvalardaki karnesi...
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Türkiye, önce Avustralya ardından Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda etti.
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Futbol geride kaldı, zirvede voleybol ve basketbol var!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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