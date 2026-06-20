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Futbola Rekor Bütçe, Sonuç Dünya 47'nciliği: A Milli Takımların Turnuva Karnesi

etiket Futbola Rekor Bütçe, Sonuç Dünya 47'nciliği: A Milli Takımların Turnuva Karnesi

Dünya Kupası 2026
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
20.06.2026 - 09:20
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Türk sporunda başarı denince akla ilk futbol geliyor olabilir. Ancak son büyük turnuvaların sonuçlarına bakıldığında, ülkemizi uluslararası arenada en üst sıralara taşıyan branşların basketbol ve voleybol olduğu görülüyor. İşte Türk Milli Takımlarının son büyük turnuvalardaki karnesi...

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Türkiye, önce Avustralya ardından Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda etti.

Türkiye, önce Avustralya ardından Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda etti.

24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'na giden Türkiye Milli Takımı ne yazık ki beklenen performansı sergileyemedi. Haiti'nin ardından Dünya Kupası'na hiç gol atmadan veda eden Türkiye, dünyada 47. olurken akıllara basketbol ve voleybolda elde ettiğimiz başarılar geldi.

Türk Milli Takımlarının son büyük turnuvalardaki performansları dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Kadın Voleybol Milli Takımımız dünya ikincisi olurken, Erkek Voleybol Milli Takımımız dünyada ilk 6'ya girmeyi başardı. Erkek Basketbol Milli Takımımız Avrupa ikinciliği elde ederken, Kadın Basketbol Milli Takımımız da Avrupa'nın en iyi 7 takımı arasında yer aldı. Buna karşılık Türkiye Futbol Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti ve turnuvayı gol atamadan tamamladı.

Futbol geride kaldı, zirvede voleybol ve basketbol var!

Futbol geride kaldı, zirvede voleybol ve basketbol var!

Yıllardır en büyük bütçelerin, sponsorlukların, reklam kampanyalarının ve kamuoyu ilgisinin futbola ayrıldığı düşünüldüğünde ortaya çıkan bu tablo ciddi şekilde sorgulanmayı hak ediyor. Basketbol ve voleybol milli takımlarımız, çok daha sınırlı imkanlarla uluslararası arenada ülkemizi zirveye taşırken, futbolun aldığı desteğin karşılığını verememesi eleştirilerin odağında yer alıyor. Türk sporunun son yıllardaki başarı hikayeleri açıkça gösteriyor ki basketbol ve voleybol artık daha fazla yatırım, daha fazla görünürlük ve daha fazla destek almayı fazlasıyla hak ediyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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