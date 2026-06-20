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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Kader Bizden Yana Değildi"

etiket A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Kader Bizden Yana Değildi"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.06.2026 - 09:06
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A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'ndan elendi. 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2'nci hafta maçında Türkiye, Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Montella, 'Kader bizden yana değildi' dedi.

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Montella: "Kader bizden yana değildi."

Montella: "Kader bizden yana değildi."

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2'nci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası'nda üst tura yükselme şansını kaybetti. 

Kaybın ardından  Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. 

Montella “Kader bizden yana değildi” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

'Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum. 35 yıldır futboldayım, normalde 50 yılda bir denk gelir ama bize 2 maçta denk geldi! İki maçta 65 şut var. topla oynamayı söylemiyorum bile. Kader bizden yana değildi.'

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Montella: "Futbolcularımız çok mücadele etti."

Montella: "Futbolcularımız çok mücadele etti."

Montella, maçın ardından 'Her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsinde inanılmaz bir hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteğim sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi, herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı maalesef...' ifadelerini kullandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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