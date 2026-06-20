A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Kader Bizden Yana Değildi"

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2'nci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası'nda üst tura yükselme şansını kaybetti.

Kaybın ardından Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Montella “Kader bizden yana değildi” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

'Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum. 35 yıldır futboldayım, normalde 50 yılda bir denk gelir ama bize 2 maçta denk geldi! İki maçta 65 şut var. topla oynamayı söylemiyorum bile. Kader bizden yana değildi.'