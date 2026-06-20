A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Kader Bizden Yana Değildi"
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A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'ndan elendi. 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2'nci hafta maçında Türkiye, Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Montella, 'Kader bizden yana değildi' dedi.
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Montella: "Kader bizden yana değildi."
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Montella: "Futbolcularımız çok mücadele etti."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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