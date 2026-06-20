Türkiye'nin Kaçırdığı Gol Ekran Başında Saç Baş Yoldurttu
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Türkiye, Dünya Kupası'na veda etti. Türkiye-Paraguay karşılaşmasında gol bulamayan Milli Takım'ın rakip takımın attığı 1 golle hüsrana uğradı. Türkiye A Milli Futbol Takımımızın kaçırdığı gol ise adeta saç baş yoldurttu. O anlar ekranlara böyle yansıdı.
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Türkiye, Dünya Kupası'na veda etti. Kaçırılan gol gündem oldu.
Gelen tepki ve yorumlardan bazıları şöyle oldu👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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