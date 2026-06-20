article/comments
article/share
Haberler
Video
Türkiye'nin Kaçırdığı Gol Ekran Başında Saç Baş Yoldurttu

etiket Türkiye'nin Kaçırdığı Gol Ekran Başında Saç Baş Yoldurttu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.06.2026 - 08:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye, Dünya Kupası'na veda etti. Türkiye-Paraguay karşılaşmasında gol bulamayan Milli Takım'ın rakip takımın attığı 1 golle hüsrana uğradı. Türkiye A Milli Futbol Takımımızın kaçırdığı gol ise adeta saç baş yoldurttu. O anlar ekranlara böyle yansıdı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
29 Gün
:
13 Saat
:
41 Dakika
:
55 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
0 G 0 B 2 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
26 Haziran 05:00
PAR
PAR
-
AUS
AUS
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye'nin kaçırdığı gol👇🏻

Türkiye, Dünya Kupası'na veda etti. Kaçırılan gol gündem oldu.

Türkiye, Dünya Kupası'na veda etti. Kaçırılan gol gündem oldu.

Türkiye-Paraguay maçı 0-1 sona erdi. Karşılaşma Paraguay'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanırken A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkma şansını kaybetti.

Türkiye'nin Dünya Kupası hayali son bulurken kaçırılan gol saç baş yoldurttu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Gelen tepki ve yorumlardan bazıları şöyle oldu👇🏻

Gelen tepki ve yorumlardan bazıları şöyle oldu👇🏻
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın