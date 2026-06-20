Bizim Çocuklar Kaybetti! Türkiye, Dünya Kupası’na Veda Etti

MAÇ SONA ERDİ

Türkiye-Paraguay Maç Sonucu: 0-1

90. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | PARAGUAY

Julio Enciso oyundan çıktı, Gabriel Avalos oyuna girdi.

89. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TÜRKİYE

Deniz Gül, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor top dışarı çıkıyor.

89. Dakika

İSABETLİ ŞUT | TÜRKİYE

Can Uzun tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

73. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TÜRKİYE

Barış Alper Yılmaz tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

71. Dakika

SARI KART | TÜRKİYE

Eren Elmalı, sarı kart görüyor.

63. Dakika

SARI KART | TÜRKİYE

Montella bir kez daha oyuna itiraz etti ve sarı kart gördü.

62. Dakika

İSABETLİ ŞUT | TÜRKİYE

Deniz Gül şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

60. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PARAGUAY

Julio Enciso, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

60. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TÜRKİYE

Yunus Akgün oyundan çıktı, Deniz Gül oyuna girdi.

47. Dakika

İSABETLİ ŞUT | TÜRKİYE

Merih Demiral şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TÜRKİYE

Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı, Barış Alper Yılmaz oyuna girdi.

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

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İLK YARI SONA ERDİ

Türkiye 0-1 Paraguay

45. Dakika

GOLE YAKLAŞIKTIK

İsmail Yüksek'in şutu kaleyle buluşmadı.

44. Dakika

KIRMIZI KART | PARAGUAY

Paraguay'a kırmızı kart çıktı. Paraguay ilk yarıda sahada 10 kişi.

41. Dakika

OFSAYT | PARAGUAY

Isidro Pitta için ofsayt bayrağı kalkıyor.

37. Dakika

İSABETLİ ŞUT | PARAGUAY

Juan Caceres tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

35. Dakika

DİREKTEN DÖNDÜ | TÜRKİYE

Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda iki direğe birden çarparak oyun alanına geri döndü.

31. Dakika

OFSAYT | TÜRKİYE

Merih Demiral ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

30. Dakika

A Milli Takım'ın karşılaşmadaki topla oynama yüzdesi 82. Paraguay ise yüzde 18'le oynuyor.30. Dakika

25. Dakika

SU MOLASI

23. Dakika

KORNER | TÜRKİYE

Hakan Çalhanoğlu ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullandı.

21. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | TÜRKİYE

Hakan Çalhanoğlu tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

19. Dakika

KORNER | TÜRKİYE

Hakan Çalhanoğlu ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullanacak.

15. Dakika

OFSAYT | PARAGUAY

Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kaleyi çaprazdan gören bir noktada bulunan Isidro Pitta için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

15. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | TÜRKİYE

Kenan Yıldız ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

15. Dakika

KORNER | TÜRKİYE

Türkiye takımı korner kullanacak.

13. Dakika

GOLE YAKLAŞTIK | TÜRKİYE

A Milli Takım gole yaklaştıTopla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun yay üzerine çevirdiği topa sağ ayağıyla tek vuruş yapan Arda Güler'in şutu üstten auta gitti.

11. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PARAGUAY

Diego Gomez, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

11. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | PARAGUAY

Omar Alderete, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

4. Dakika

SARI KART | PARAGUAY

Paraguay takımında Matias Galarza sarı kart ile görüyor.

2. Dakika

ASİST | PARAGUAY

Golün asistini yapan isim Julio Enciso.

2. Dakika

GOL | PARAGUAY

Matias Galarza Paraguay takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

MAÇIN İLK 11'LERİ!

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan Çalhanoğlu, Yunus, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Paraguay: Gill, Caceres, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Almiron, Diego Gomez, Cubas, Galarza, Enciso, Pitta