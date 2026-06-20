Bizim Çocuklar Kaybetti! Türkiye, Dünya Kupası’na Veda Etti

MAÇ SONA ERDİ
Türkiye-Paraguay Maç Sonucu: 0-1
90. Dakika
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | PARAGUAY
Julio Enciso oyundan çıktı, Gabriel Avalos oyuna girdi.
89. Dakika
İSABETSİZ ŞUT | TÜRKİYE
Deniz Gül, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor top dışarı çıkıyor.
89. Dakika
İSABETLİ ŞUT | TÜRKİYE
Can Uzun tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
73. Dakika
İSABETSİZ ŞUT | TÜRKİYE
Barış Alper Yılmaz tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
71. Dakika
SARI KART | TÜRKİYE
Eren Elmalı, sarı kart görüyor.
63. Dakika
SARI KART | TÜRKİYE
Montella bir kez daha oyuna itiraz etti ve sarı kart gördü.
62. Dakika
İSABETLİ ŞUT | TÜRKİYE
Deniz Gül şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
60. Dakika
İSABETSİZ ŞUT | PARAGUAY
Julio Enciso, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
60. Dakika
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TÜRKİYE
Yunus Akgün oyundan çıktı, Deniz Gül oyuna girdi.
47. Dakika
İSABETLİ ŞUT | TÜRKİYE
Merih Demiral şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
46. Dakika
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TÜRKİYE
Kerem Aktürkoğlu oyundan çıktı, Barış Alper Yılmaz oyuna girdi.
46. Dakika
İKİNCİ YARI BAŞLADI
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İLK YARI SONA ERDİ
Türkiye 0-1 Paraguay
45. Dakika
GOLE YAKLAŞIKTIK
İsmail Yüksek'in şutu kaleyle buluşmadı.
44. Dakika
KIRMIZI KART | PARAGUAY
Paraguay'a kırmızı kart çıktı. Paraguay ilk yarıda sahada 10 kişi.
41. Dakika
OFSAYT | PARAGUAY
Isidro Pitta için ofsayt bayrağı kalkıyor.
37. Dakika
İSABETLİ ŞUT | PARAGUAY
Juan Caceres tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
35. Dakika
DİREKTEN DÖNDÜ | TÜRKİYE
Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda iki direğe birden çarparak oyun alanına geri döndü.
31. Dakika
OFSAYT | TÜRKİYE
Merih Demiral ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.
30. Dakika
A Milli Takım'ın karşılaşmadaki topla oynama yüzdesi 82. Paraguay ise yüzde 18'le oynuyor.30. Dakika
25. Dakika
SU MOLASI
23. Dakika
KORNER | TÜRKİYE
Hakan Çalhanoğlu ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullandı.
21. Dakika
ENGELLENEN ŞUT | TÜRKİYE
Hakan Çalhanoğlu tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
19. Dakika
KORNER | TÜRKİYE
Hakan Çalhanoğlu ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullanacak.
15. Dakika
OFSAYT | PARAGUAY
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kaleyi çaprazdan gören bir noktada bulunan Isidro Pitta için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
15. Dakika
ENGELLENEN ŞUT | TÜRKİYE
Kenan Yıldız ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
15. Dakika
KORNER | TÜRKİYE
Türkiye takımı korner kullanacak.
13. Dakika
GOLE YAKLAŞTIK | TÜRKİYE
A Milli Takım gole yaklaştıTopla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun yay üzerine çevirdiği topa sağ ayağıyla tek vuruş yapan Arda Güler'in şutu üstten auta gitti.
11. Dakika
İSABETSİZ ŞUT | PARAGUAY
Diego Gomez, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
11. Dakika
İSABETSİZ ŞUT | PARAGUAY
Omar Alderete, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
4. Dakika
SARI KART | PARAGUAY
Paraguay takımında Matias Galarza sarı kart ile görüyor.
2. Dakika
ASİST | PARAGUAY
Golün asistini yapan isim Julio Enciso.
2. Dakika
GOL | PARAGUAY
Matias Galarza Paraguay takımını öne geçiren golü atıyor.
Canlı Maç Anlatımı icon
1. Dakika
MAÇ BAŞLADI
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
MAÇIN İLK 11'LERİ!
Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan Çalhanoğlu, Yunus, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.
Paraguay: Gill, Caceres, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Almiron, Diego Gomez, Cubas, Galarza, Enciso, Pitta
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