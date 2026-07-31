Yaşadıkları En Rezil Anları Anlatarak Moral Veren Kişiler

Bulunduğumuz şartlar, ortam, unutkanlık, anlık psikoloji gibi durumlar ileride pek de güzel hatırlamayacağımız olaylara neden olabiliyor. İlk başta yaşanılan utanç zamanla bu durumu komik bir anıya dönse de olayın rezillik boyutu çok da değişmiyor.

Bir X kullanıcısı ise en rezil olduğunu hissettiği olayı başlattı. Rezalet silsilesi büyüdü ve bu anılar adeta itirafların yarıştığı bir akıma dönüştü. Üstelik diğer insanlara da moral oldu.