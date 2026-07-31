Yaşadıkları En Rezil Anları Anlatarak Moral Veren Kişiler
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Bulunduğumuz şartlar, ortam, unutkanlık, anlık psikoloji gibi durumlar ileride pek de güzel hatırlamayacağımız olaylara neden olabiliyor. İlk başta yaşanılan utanç zamanla bu durumu komik bir anıya dönse de olayın rezillik boyutu çok da değişmiyor.
Bir X kullanıcısı ise en rezil olduğunu hissettiği olayı başlattı. Rezalet silsilesi büyüdü ve bu anılar adeta itirafların yarıştığı bir akıma dönüştü. Üstelik diğer insanlara da moral oldu.
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İşte o anılar...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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