Ailesiyle Tatile Çıkan İbrahim Kutluay'ın Eski Sevgilisi Edvina Sponza'ya Bengü'den Dikkat Çeken Yorum!

Magazin dünyasının uzun yıllar en çok konuşulan ilişkilerinden biri olan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza cephesinde yollar tamamen ayrıldı. Yaklaşık 10 yılı aşkın süredir ayrılık ve barışmalarla gündeme gelen ikili, bu kez farklı hayatlarıyla konuşuluyor. Bir tarafta eski eşi Demet Şener ve çocuklarıyla Yunanistan tatiline çıkan İbrahim Kutluay, diğer tarafta Çeşme'de arkadaşlarıyla tatil yapan Edvina Sponza... Sponza'nın yalnız görüntülendiği o anlara Bengü'nün yaptığı yorum ise sosyal medyada dikkat çekti.