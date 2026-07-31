Ailesiyle Tatile Çıkan İbrahim Kutluay'ın Eski Sevgilisi Edvina Sponza'ya Bengü'den Dikkat Çeken Yorum!
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Magazin dünyasının uzun yıllar en çok konuşulan ilişkilerinden biri olan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza cephesinde yollar tamamen ayrıldı. Yaklaşık 10 yılı aşkın süredir ayrılık ve barışmalarla gündeme gelen ikili, bu kez farklı hayatlarıyla konuşuluyor. Bir tarafta eski eşi Demet Şener ve çocuklarıyla Yunanistan tatiline çıkan İbrahim Kutluay, diğer tarafta Çeşme'de arkadaşlarıyla tatil yapan Edvina Sponza... Sponza'nın yalnız görüntülendiği o anlara Bengü'nün yaptığı yorum ise sosyal medyada dikkat çekti.
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İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'nın hikayesi, yıllar önce Demet Şener ile devam eden evlilik döneminde ortaya atılan aşk iddialarıyla magazin gündemine taşınmıştı.
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Ayrılığın ardından en dikkat çeken gelişme ise İbrahim Kutluay'ın yıllardır mesafeli olduğu eski eşi Demet Şener ile yeniden iletişim kurması oldu.
İbrahim Kutluay cephesinde aile tatili konuşulurken, Edvina Sponza ise Çeşme'de objektiflere yansıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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