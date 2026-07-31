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Ailesiyle Tatile Çıkan İbrahim Kutluay'ın Eski Sevgilisi Edvina Sponza'ya Bengü'den Dikkat Çeken Yorum!

Ailesiyle Tatile Çıkan İbrahim Kutluay'ın Eski Sevgilisi Edvina Sponza'ya Bengü'den Dikkat Çeken Yorum!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.07.2026 - 11:33
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Magazin dünyasının uzun yıllar en çok konuşulan ilişkilerinden biri olan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza cephesinde yollar tamamen ayrıldı. Yaklaşık 10 yılı aşkın süredir ayrılık ve barışmalarla gündeme gelen ikili, bu kez farklı hayatlarıyla konuşuluyor. Bir tarafta eski eşi Demet Şener ve çocuklarıyla Yunanistan tatiline çıkan İbrahim Kutluay, diğer tarafta Çeşme'de arkadaşlarıyla tatil yapan Edvina Sponza... Sponza'nın yalnız görüntülendiği o anlara Bengü'nün yaptığı yorum ise sosyal medyada dikkat çekti.

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İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'nın hikayesi, yıllar önce Demet Şener ile devam eden evlilik döneminde ortaya atılan aşk iddialarıyla magazin gündemine taşınmıştı.

İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza'nın hikayesi, yıllar önce Demet Şener ile devam eden evlilik döneminde ortaya atılan aşk iddialarıyla magazin gündemine taşınmıştı.

O dönem yaşanan gelişmeler uzun süre konuşulmuş, Demet Şener'in ihanet iddiasıyla açtığı boşanma davası Türkiye'nin en çok takip edilen magazin olaylarından biri haline gelmişti. 2018 yılında resmen sona eren 13 yıllık evliliğin ardından Kutluay ve Sponza ilişkilerini gizlemeden yaşamaya başlamıştı.

Ancak çiftin birlikteliği hiçbir zaman sakin ilerlemedi. Bir dönem ayrıldıkları, kısa süre sonra yeniden barıştıkları haberleri neredeyse rutin haline geldi. İlişkileri boyunca yaşadıkları tartışmalar, haklarında çıkan uzaklaştırma iddiaları ve kamuoyuna yansıyan gerginlikler nedeniyle sık sık magazin manşetlerine taşındılar. Tüm yaşananlara rağmen ilişkilerine defalarca yeni bir şans veren ikili, geçtiğimiz aylarda bu kez geri dönüşü olmayacak şekilde yollarını ayırdı.

Ayrılığın ardından en dikkat çeken gelişme ise İbrahim Kutluay'ın yıllardır mesafeli olduğu eski eşi Demet Şener ile yeniden iletişim kurması oldu.

Ayrılığın ardından en dikkat çeken gelişme ise İbrahim Kutluay'ın yıllardır mesafeli olduğu eski eşi Demet Şener ile yeniden iletişim kurması oldu.

İkili, romantik bir birliktelik yaşamadıklarını özellikle vurgularken, çocukları İrem ve Ömer'in huzuru için aralarındaki küslüğü geride bıraktıklarını ifade etti. Bu açıklamanın ardından ailece çıktıkları Yunanistan tatili magazin gündemine damga vurdu.

Paros ve çevresindeki adalarda objektiflere yansıyan Kutluay ve Şener, çocuklarıyla birlikte oldukça keyifli anlar geçirdi. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda birbirlerinin ve çocuklarının fotoğraflarını çekmeleri, yıllar sonra aynı karelerde yer almaları ve ailece verdikleri görüntüler dikkat çekti. Bir dönem olaylı boşanmayla yollarını ayıran eski eşlerin bugün çocukları için kurdukları sağlıklı iletişim, sosyal medyada da çok konuşuldu.

İbrahim Kutluay cephesinde aile tatili konuşulurken, Edvina Sponza ise Çeşme'de objektiflere yansıdı.

İbrahim Kutluay cephesinde aile tatili konuşulurken, Edvina Sponza ise Çeşme'de objektiflere yansıdı.

Arkadaş grubuyla birlikte tatil yapan sosyetik isim, gün boyunca bir plajda vakit geçirirken görüntülendi. Zaman zaman telefonuyla ilgilenen, arkadaşlarıyla sohbet eden ve denize girerek serinleyen Sponza'nın özellikle tek başına verdiği kareler magazin sayfalarında geniş yer buldu.

Fotoğrafların yayınlanmasının ardından sosyal medyada dikkat çeken bir başka gelişme yaşandı. Şarkıcı Bengü'nün Instagram hesabından yaptığı ve yalnızca 'Karma' notunu düştüğü yorum, kullanıcıların gözünden kaçmadı. Bengü paylaşımında herhangi bir isim vermedi ya da belirli bir olaya atıfta bulunmadı. Ancak paylaşımın zamanlaması nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü bu paylaşımı, İbrahim Kutluay, Demet Şener ve Edvina Sponza cephesinde yaşanan son gelişmelerle ilişkilendirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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