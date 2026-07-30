Kanser Tedavisi Gören Almira'yı Ziyaret Eden Manifest'e Gelen Yorumlara Annesi Sessiz Kalmadı

'Zamansızdık', 'Arıyo', 'KTS' ve 'Snap' gibi şarkılarla özellikle genç dinleyicilerin favorileri arasına giren grup, bu kez müzikleriyle değil, anlamlı bir ziyaretle gündeme geldi.

Kanser tedavisi gören küçük Almira'nın en büyük hayalinin Manifest üyeleriyle tanışmak olduğu sosyal medyada paylaşıldı. Bu çağrıyı gören grup üyeleri vakit kaybetmeden aileyle iletişime geçti. Kısa sürede organize edilen sürpriz ziyaret kapsamında Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay ve Lidya Pınar, Almira'nın tedavi gördüğü hastaneye giderek minik hayranlarını ziyaret etti.

Ziyaret boyunca Almira ile uzun uzun sohbet eden genç sanatçılar, ona çeşitli hediyeler verdi. Hastanede yaşanan duygu dolu anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.