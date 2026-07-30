Kanser Tedavisi Gören Almira'yı Ziyaret Eden Manifest'e Gelen Yorumlara Annesi Sessiz Kalmadı
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Popüler kız grubu Manifest, kanser tedavisi gören minik hayranları Almira'nın en büyük hayalini gerçekleştirmek için hastaneye yaptığı sürpriz ziyaretle gündeme geldi. Duygusal anlara sahne olan buluşma kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşırken, birçok kullanıcı grubun bu davranışını takdir etti. Ancak ziyaretin ardından gelen bazı yorumlar tartışma yarattı. Manifest'e gelen yorumlar üzerine Almira'nın annesi sessizliğini bozarak yaşananların perde arkasını anlattı.
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Son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından biri olan Manifest, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı.
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Duygusal ziyaret birçok kişiyi mutlu etse de sosyal medyada farklı yorumlar da beraberinde geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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