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Kanser Tedavisi Gören Almira'yı Ziyaret Eden Manifest'e Gelen Yorumlara Annesi Sessiz Kalmadı

Kanser Tedavisi Gören Almira'yı Ziyaret Eden Manifest'e Gelen Yorumlara Annesi Sessiz Kalmadı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.07.2026 - 14:27
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Popüler kız grubu Manifest, kanser tedavisi gören minik hayranları Almira'nın en büyük hayalini gerçekleştirmek için hastaneye yaptığı sürpriz ziyaretle gündeme geldi. Duygusal anlara sahne olan buluşma kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşırken, birçok kullanıcı grubun bu davranışını takdir etti. Ancak ziyaretin ardından gelen bazı yorumlar tartışma yarattı. Manifest'e gelen yorumlar üzerine Almira'nın annesi sessizliğini bozarak yaşananların perde arkasını anlattı.

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Son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından biri olan Manifest, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı.

Son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından biri olan Manifest, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başardı.

'Zamansızdık', 'Arıyo', 'KTS' ve 'Snap' gibi şarkılarla özellikle genç dinleyicilerin favorileri arasına giren grup, bu kez müzikleriyle değil, anlamlı bir ziyaretle gündeme geldi.

Kanser tedavisi gören küçük Almira'nın en büyük hayalinin Manifest üyeleriyle tanışmak olduğu sosyal medyada paylaşıldı. Bu çağrıyı gören grup üyeleri vakit kaybetmeden aileyle iletişime geçti. Kısa sürede organize edilen sürpriz ziyaret kapsamında Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay ve Lidya Pınar, Almira'nın tedavi gördüğü hastaneye giderek minik hayranlarını ziyaret etti.

Ziyaret boyunca Almira ile uzun uzun sohbet eden genç sanatçılar, ona çeşitli hediyeler verdi. Hastanede yaşanan duygu dolu anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Duygusal ziyaret birçok kişiyi mutlu etse de sosyal medyada farklı yorumlar da beraberinde geldi.

Kızının yaşadığı mutluluğun gölgelenmesine tepki gösteren anne, yaptığı açıklamada Manifest üyelerinin hiçbir çıkar gözetmeden tamamen samimi duygularla hastaneye geldiklerini söyledi. Ziyaretin herhangi bir reklam çalışmasının parçası olmadığını vurgulayan anne, grubun aileyle bizzat iletişime geçtiğini ve Almira'nın hayalini gerçekleştirmek için büyük bir hassasiyet gösterdiğini ifade etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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