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Dünyanın En Kalabalık Plajı ile Tanışın! 1 Günde 200 Bin Kişi Gidiyor

Dünyanın En Kalabalık Plajı ile Tanışın! 1 Günde 200 Bin Kişi Gidiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 18:36
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Çin’in Shenzhen kentindeki Dameisha Plajı, yaz aylarında kumların neredeyse görünmeyeceği kadar kalabalık hâle geliyor. Yalnızca 1,8 kilometre uzunluğundaki plajın geçmişte yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladığı, bazı ziyaretçilerin yoğunluk nedeniyle denize bile ulaşamadığı belirtiliyor.

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1,8 kilometrelik plaj 200 bin kişiyi ağırladı

1,8 kilometrelik plaj 200 bin kişiyi ağırladı

Dünyanın en kalabalık plajı olarak anılan Dameisha, Shenzhen’in en fazla ziyaret edilen sahil noktalarından biri. Hafta sonları ve tatil dönemlerinde plajdaki insan yoğunluğu o kadar artıyor ki yayımlanan görüntülerde kumları görmek neredeyse imkânsız hâle geliyor.

Plajın geçmişte bazı günlerde yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırladığı aktarılıyor. İnternet üzerindeki yorumlarda bazı ziyaretçiler, kalabalık nedeniyle suya ulaşmakta ve sahilde hareket etmekte zorlandıklarını anlatıyor.

Günlük ziyaretçi sayısı 80 binle sınırlandı

Günlük ziyaretçi sayısı 80 binle sınırlandı

Yoğunluğun güvenlik ve çevre sorunlarına yol açmasını önlemek isteyen Shenzhen yönetimi, plaja alınacak kişi sayısını sınırlandırdı. Mayıs ile ekim ayları arasındaki yoğun dönemde Dameisha’ya bir günde en fazla 80 bin kişinin girmesine izin veriliyor.

Plajı ziyaret etmek isteyenlerin önceden çevrim içi rezervasyon yapması gerekiyor. Rezervasyon sayısı günlük sınıra ulaştığında yeni ziyaretçi kabul edilmiyor. Ancak 80 bin kişilik sınır bile 1,8 kilometrelik plajda oldukça yoğun bir görüntü oluşmasına yetiyor.

Ücretsiz giriş ve kolay ulaşım kalabalığı büyütüyor

Ücretsiz giriş ve kolay ulaşım kalabalığı büyütüyor

Dameisha’nın bu kadar fazla tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri plaja girişin ücretsiz olması. Shenzhen gibi milyonlarca kişinin yaşadığı bir kentte ücretsiz deniz erişimi sunan bölge, hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çekiyor.

Plaja ulaşan çok sayıda otobüs hattının yanı sıra girişin hemen yakınında bir metro istasyonu bulunuyor. Kolay ulaşım, özellikle hafta sonlarında ziyaretçi sayısının hızla yükselmesine neden oluyor. Yoğunluğa rağmen Dameisha’nın kalabalık görüntüleri sosyal medyada yayılmaya ve yeni ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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