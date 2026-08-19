Dünyanın En Kalabalık Plajı ile Tanışın! 1 Günde 200 Bin Kişi Gidiyor
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Çin’in Shenzhen kentindeki Dameisha Plajı, yaz aylarında kumların neredeyse görünmeyeceği kadar kalabalık hâle geliyor. Yalnızca 1,8 kilometre uzunluğundaki plajın geçmişte yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladığı, bazı ziyaretçilerin yoğunluk nedeniyle denize bile ulaşamadığı belirtiliyor.
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1,8 kilometrelik plaj 200 bin kişiyi ağırladı
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Günlük ziyaretçi sayısı 80 binle sınırlandı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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