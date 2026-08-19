Dünyanın En Kalabalık Plajı ile Tanışın! 1 Günde 200 Bin Kişi Gidiyor

Dünyanın en kalabalık plajı olarak anılan Dameisha, Shenzhen’in en fazla ziyaret edilen sahil noktalarından biri. Hafta sonları ve tatil dönemlerinde plajdaki insan yoğunluğu o kadar artıyor ki yayımlanan görüntülerde kumları görmek neredeyse imkânsız hâle geliyor.

Plajın geçmişte bazı günlerde yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırladığı aktarılıyor. İnternet üzerindeki yorumlarda bazı ziyaretçiler, kalabalık nedeniyle suya ulaşmakta ve sahilde hareket etmekte zorlandıklarını anlatıyor.