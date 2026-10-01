Fon İddialarına Sahneden Yanıt: Mustafa Sandal Yıllar Önceki Otel İşini Hatırlatıp "Dersimi Aldım" Dedi

İddialara göre Melis Sütşurup Sandal, 1 Temmuz-16 Eylül arasında tasfiye kapsamındaki fonlardan yaklaşık 11 milyar 126 milyon TL çekti, ardından da Dubai'ye gitti. Soruşturma kapsamında Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına tedbir konuldu, iki isim hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve yakalama kararı çıkarıldı. Melis Sütşurup Sandal ise çektiği paradan fazlasını yatırdığını, parasının içeride kaldığını savunmuştu.

Mustafa Sandal da daha önce sosyal medyadan iki kez açıklama yapmıştı. İlkinde 'Alnım ak' diyen şarkıcı, ikincisinde Dubai'deki oturum iznini Melis'in oğlunun orada okumasına bağladı ve 'Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır' dedi.