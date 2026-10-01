Fon İddialarına Sahneden Yanıt: Mustafa Sandal Yıllar Önceki Otel İşini Hatırlatıp "Dersimi Aldım" Dedi
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Eşi Melis Sütşurup Sandal'ın adının fon soruşturmasında geçmesinin ardından Mustafa Sandal bu kez konuya sahneden değindi. Konserinde seyircisine seslenen ünlü şarkıcı, hakkındaki iddialara yıllar önceki bir ticari girişimini hatırlatarak yanıt verdi.
Kaynak: Magazin Burada
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Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın tasfiyedeki fonlardan 11 milyar TL'yi aşkın para çektiği iddia edilmişti.
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Mustafa Sandal, konserinde yıllar önceki otel girişimini hatırlatıp "Dersimi aldım zaten" dedi.
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