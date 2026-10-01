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Fon İddialarına Sahneden Yanıt: Mustafa Sandal Yıllar Önceki Otel İşini Hatırlatıp "Dersimi Aldım" Dedi

Fon İddialarına Sahneden Yanıt: Mustafa Sandal Yıllar Önceki Otel İşini Hatırlatıp "Dersimi Aldım" Dedi

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
01.10.2026 - 08:21
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Eşi Melis Sütşurup Sandal'ın adının fon soruşturmasında geçmesinin ardından Mustafa Sandal bu kez konuya sahneden değindi. Konserinde seyircisine seslenen ünlü şarkıcı, hakkındaki iddialara yıllar önceki bir ticari girişimini hatırlatarak yanıt verdi. 

Kaynak: Magazin Burada

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Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın tasfiyedeki fonlardan 11 milyar TL'yi aşkın para çektiği iddia edilmişti.

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın tasfiyedeki fonlardan 11 milyar TL'yi aşkın para çektiği iddia edilmişti.

İddialara göre Melis Sütşurup Sandal, 1 Temmuz-16 Eylül arasında tasfiye kapsamındaki fonlardan yaklaşık 11 milyar 126 milyon TL çekti, ardından da Dubai'ye gitti. Soruşturma kapsamında Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup'un mal varlıklarına tedbir konuldu, iki isim hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve yakalama kararı çıkarıldı. Melis Sütşurup Sandal ise çektiği paradan fazlasını yatırdığını, parasının içeride kaldığını savunmuştu.

Mustafa Sandal da daha önce sosyal medyadan iki kez açıklama yapmıştı. İlkinde 'Alnım ak' diyen şarkıcı, ikincisinde Dubai'deki oturum iznini Melis'in oğlunun orada okumasına bağladı ve 'Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır' dedi.

Mustafa Sandal, konserinde yıllar önceki otel girişimini hatırlatıp "Dersimi aldım zaten" dedi.

Mustafa Sandal, konserinde yıllar önceki otel girişimini hatırlatıp "Dersimi aldım zaten" dedi.

Son dönemde tuhaf iddialarla gündeme geldiğini söyleyen Sandal, seyircisine dönüp fon meselesine yanıt verdi: 'Benim fon alışım satışım kesinlikle yoktur. Kısa yoldan zengin olmak gibi bir çaba içine girseydim 33 sene sizin karşınıza müzikle çıkmazdım. Zamanında bir otel işine girdim beceremedim, dersimi aldım zaten.'

Sandal'ın sözünü ettiği girişim, Bodrum'da ortağı Cüneyt Kurt'la işlettiği Mandal adlı oteldi. Kendi deyimiyle otele 'bir müşteri gibi' gelen şarkıcının bu macerası uzun sürmemiş, sözleşme ikinci yılda feshedilmişti.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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