Adaletsizlik Görünce Susamayan 3 Burç
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Bazı insanlar bir haksızlığa tanık olduğunda susup geçemez; mesele kendilerini ilgilendirmese bile söz alır, soru sorar, gerekirse karşı çıkar. Astroloji platformu Astrotheme'in burçlar ve adalet üzerine değerlendirmesine göre Koç, Terazi ve Kova burçları bu konuda öne çıkıyor. Koç haksızlığa anında tepki veriyor, Terazi bozulan dengeyi düzeltmeden rahat edemiyor, Kova ise meseleyi tek bir olayın ötesinde, toplumun geneli için sorguluyor.
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Koç burcu bir haksızlık gördüğünde hiç düşünmeden savunmasız olanın yanında yer alıyor
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Terazi burcu adaletsizliği görmezden gelmeyi ona sessizce ortak olmak olarak görüyor
Kova burcu kendisini ilgilendirmeyen haksızlıklar için bile sesini yükseltiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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