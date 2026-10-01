Adaletsizlik Görünce Susamayan 3 Burç

Yönetici gezegeni Mars olan ateş burcu Koç, keskin bir adalet duygusuna sahip. Astrotheme'e göre Koçlar savunmasız insanları korumak için hemen harekete geçiyor; bir şeyin yanlış gittiğini hissettiklerinde tepkileri hızlı, doğrudan ve gözden kaçırılması imkansız oluyor.

Koç, birinin haksızlığa uğramasını seyretmekten hoşlanmıyor. Gücün, statünün ya da kuralların arkasına saklanarak kötü davranışı meşrulaştıran insanlara karşı sabrı ise oldukça az.

Ancak bu hızlı tepkinin bir bedeli olabiliyor. Astrotheme, Koçlara adaletin bir sürat koşusu değil bir maraton olduğunu hatırlatıyor; yani öfkeyle ilk adımı atmak kadar sürecin sonuna kadar sabırla dayanabilmek de önemli.