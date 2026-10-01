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Adaletsizlik Görünce Susamayan 3 Burç

Adaletsizlik Görünce Susamayan 3 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 08:40
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Bazı insanlar bir haksızlığa tanık olduğunda susup geçemez; mesele kendilerini ilgilendirmese bile söz alır, soru sorar, gerekirse karşı çıkar. Astroloji platformu Astrotheme'in burçlar ve adalet üzerine değerlendirmesine göre Koç, Terazi ve Kova burçları bu konuda öne çıkıyor. Koç haksızlığa anında tepki veriyor, Terazi bozulan dengeyi düzeltmeden rahat edemiyor, Kova ise meseleyi tek bir olayın ötesinde, toplumun geneli için sorguluyor.

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Koç burcu bir haksızlık gördüğünde hiç düşünmeden savunmasız olanın yanında yer alıyor

Koç burcu bir haksızlık gördüğünde hiç düşünmeden savunmasız olanın yanında yer alıyor

Yönetici gezegeni Mars olan ateş burcu Koç, keskin bir adalet duygusuna sahip. Astrotheme'e göre Koçlar savunmasız insanları korumak için hemen harekete geçiyor; bir şeyin yanlış gittiğini hissettiklerinde tepkileri hızlı, doğrudan ve gözden kaçırılması imkansız oluyor.

Koç, birinin haksızlığa uğramasını seyretmekten hoşlanmıyor. Gücün, statünün ya da kuralların arkasına saklanarak kötü davranışı meşrulaştıran insanlara karşı sabrı ise oldukça az.

Ancak bu hızlı tepkinin bir bedeli olabiliyor. Astrotheme, Koçlara adaletin bir sürat koşusu değil bir maraton olduğunu hatırlatıyor; yani öfkeyle ilk adımı atmak kadar sürecin sonuna kadar sabırla dayanabilmek de önemli.

Terazi burcu adaletsizliği görmezden gelmeyi ona sessizce ortak olmak olarak görüyor

Terazi burcu adaletsizliği görmezden gelmeyi ona sessizce ortak olmak olarak görüyor

Venüs'ün yönettiği hava burcu Terazi, Astrotheme'in ifadesiyle adaletin en tipik burcu. Sembolü terazi olan bu burç için denge her şey; bu yüzden bir haksızlık, düzeltilmesi gereken bir bozulma gibi hissettiriyor.

Terazi'nin tepkisi Koç'a göre daha ölçülü, ancak birinin haksızlığa uğradığına karar verdiğinde şaşırtıcı derecede kararlı olabiliyor. Onun için adaletsizliği görmezden gelmek, ona sessizce ortak olmak anlamına geliyor.

Terazi'nin zayıf noktası ise karar verirken fazla uzun tartması. Astrotheme, bu burca adalet arzusunun kendisini felç etmesine izin vermemesi gerektiğini hatırlatıyor.

Kova burcu kendisini ilgilendirmeyen haksızlıklar için bile sesini yükseltiyor

Kova burcu kendisini ilgilendirmeyen haksızlıklar için bile sesini yükseltiyor

Uranüs'ün yönettiği hava burcu Kova, adalete yenilikçi bir açıdan yaklaşıyor. Astrotheme'e göre Kovalar ilerici davaları savunuyor ve daha eşit sistemlerin hayalini kuruyor.

Kova için haksızlık, tek bir olayın ötesinde; eşitlik, toplumsal adalet ve sistemlerin insanların hayatını nasıl şekillendirdiğiyle ilgili daha büyük bir mesele. Her zaman odadaki en yüksek ses olmasa da en zor soruları soran ve 'işler böyle yürüyor' açıklamasını kabul etmeyen kişi genellikle o oluyor.

Mesele onu doğrudan etkilemese bile Kova'nın söz alma ihtiyacı hissetmesi bu yüzden. Astrotheme ise bu burca, en iyi yeniliklerin deneyimin ve geçmişin üzerine inşa edilenler olduğunu hatırlatıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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