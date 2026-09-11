Astrolojiye Göre Paraya En Düşkün 3 Burç

Konforuna ve kaliteli yaşama düşkünlüğüyle bilinen Boğalar, istedikleri hayatı kurabilmek için paraya büyük önem verir. Güzel yemekler, rahat bir ev, kaliteli eşyalar ve maddi açıdan güvende olmak onlar için geçici heveslerden çok yaşam standardının parçalarıdır.

Boğa burcu kazandığı parayı kolayca riske atmak istemez. Birikim yapmaya çalışsa da gerçekten beğendiği, uzun süre kullanacağı veya hayatını daha konforlu hâle getireceğine inandığı bir ürüne yüksek miktarda para harcamaktan çekinmeyebilir.