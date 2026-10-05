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Türkiye'nin En Zenginiydi: Milyarderin Fabrikasında İşçilere Çip Takılmış!

Türkiye'nin En Zenginiydi: Milyarderin Fabrikasında İşçilere Çip Takılmış!

Gündem
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
05.10.2026 - 16:20
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Fon soruşturmasında adı geçen Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel'in Ankara'daki fabrikasında işçilerin boyunlarına çipli takip kartı takıldığı ortaya çıktı. İlke TV'ye konuşan bir işçi, yapay zeka destekli kartların mola, yemek ve tuvalet sürelerini kaydettiğini, kalp ritmini ve vücut ısısını dahi algılayabildiğini ileri sürdü. Uygulamaya tepki gösteren işçi, 'Evcil hayvanlarıma çip taktırmak bile zoruma gitti. Şimdi bunu tasma gibi boynumuza takıyorlar' dedi.

Kaynak: İlke TV-Tuğba Özer

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Serveti 5,3 milyar dolara çıkmıştı, adı fon vurgunu soruşturmasında geçti.

Serveti 5,3 milyar dolara çıkmıştı, adı fon vurgunu soruşturmasında geçti.

Haziran 2026'da servetini 5,3 milyar dolara yükselterek Forbes'un Türkiye'nin en zenginleri listesinde Murat Ülker'i neredeyse geride bırakan Feridun Geçgel, binlerce kişiyi mağdur eden fon vurgunu soruşturmasıyla gündeme geldi. Astor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Borsa İstanbul'daki manipülatif işlemler gerekçesiyle mal varlığını dondurduğu şirketler arasında yer aldı, ancak bu tedbir kısa süre sonra geri alındı.

Forbes'un 'Trafo Kralı' olarak nitelendirdiği Geçgel hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi, ABD'den dönüşünde de pasaportuna el konuldu. Geçgel ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan kardeşi Enver Geçgel'in kişisel mal varlıklarına ilişkin tedbir kararı ise sürüyor.

Forbes'a göre şirketin adının soruşturmaya karışmasının ardından hisselerde yaşanan düşüşle Geçgel'in serveti 2,7 milyar dolara geriledi. Astor Enerji de KAP'a yaptığı açıklamada, SPK'nın tasfiye kararı aldığı 3 fonda toplam 376,6 milyon liralık payı bulunduğunu duyurmuştu.

Çoğunluğu Nepalli işçilerin çalıştığı Astor 3 fabrikasında çipli kart dönemi iddiası.

Çoğunluğu Nepalli işçilerin çalıştığı Astor 3 fabrikasında çipli kart dönemi iddiası.

Geçgel'in adı soruşturmayla anılırken Astor Enerji'nin Ankara Yapracık'taki 'Astor 3' fabrikasından dikkat çeken bir iddia geldi. Çalışanlarının büyük bölümü Nepalli işçilerden oluşan tesiste, işçilerin boyunlarına molalar da dahil mesai boyunca hareketlerini takip eden çipli kartlar asılıyor.

Fabrikada yaklaşık 1000 kişinin çalıştığını söyleyen işçi, uygulamanın 3 ay önce başlatıldığını ve gerekçe olarak çalışanların güvenliğinin gösterildiğini aktardı: ''Afet durumlarında, fabrika içerisinde başınıza bir şey gelirse size çabuk ulaşalım. Çipin üzerinde buton var, ona basarsanız yerinizi tespit edeceğiz' dediler. Ancak ben bu gerekçeye inanmıyorum. Fabrika içerisinde başımıza bir şey gelecekse koşullarını iyileştirirsin, böyle boynumuza tasma takar gibi çip takmazsın.'

İşçi, kartların yalnızca mavi yakalılara verildiğine de dikkat çekti: 'Bu çipler beyaz yakalıların boyunlarına asılmadı. Sadece mavi yaka çalışanlarına var. Onların güvenliği ne oluyor mesela?'

Kartları üreten Enges adlı firma, ürünü internet sitesinde 'Personel Güvenlik ve İzleme Kartı' adıyla tanıtıyor. Yapay zeka destekli kart için sitede 'Konum sinyalini yayınlayarak anlık takip ve güvenlik izlemesi sağlar' ifadesi yer alıyor.

"Tuvalete kaç defa gittin, mescitte kaç saat kaldın... Hepsini kaydediyor"

"Tuvalete kaç defa gittin, mescitte kaç saat kaldın... Hepsini kaydediyor"

İşçilerin anlattığına göre kartlar kalp ritmini ve vücut ısısını da algılayabiliyor. Astor işçisi sistemin nasıl işlediğini şu sözlerle anlattı: 'Mola saatlerinden tutun, yemeğe kaçta gittin, tuvalete kaç defa gittin, mescitte kaç saat kaldın… Yemek molası yarım saat, tam saatinde kalkıp kendi bölümüne gideceksin. Hareketi algıladığı için nerede olduğunu direkt tespit ediyor. Hareketsizliği de algılıyor, vücut ısısını ölçüyor.'

'Bu bir baskı aracı, başka bir şey değil' diyen işçi şöyle devam etti: 'Zaten kamerayla izlemeleri yetmiyormuş gibi bir de çip takıyorlar. Bu insanlık dışı bir şey. Benim evde evcil hayvanlarım var. Devlet 'çip takacaksın' dedi, o bile zoruma gitti. Şimdi bunu tasma gibi boynumuza takıyorlar.'

Astor çalışanı, kartlardan toplanan verilerin zam döneminde işçilerin aleyhine kullanılacağından endişe ettiğini de dile getirdi.

Sincan İşçi Birliği: "İşçileri robota dönüştürmek istiyorlar"

Çip uygulamasını ilk gündeme taşıyan platformlardan Sincan İşçi Birliği, sokaklara astığı bildirilerde 'İnsan mıyız, robot mu?' sorusunu soruyor. Birlikten Deniz adlı işçi, uygulamanın insan haklarını ihlal ettiğini ve işçilerin robota dönüştürülmek istendiğini söyledi. Deniz'in anlattığına göre çipli takip ilk olarak Kalyon PV fabrikasında başladı, ardından Astor 3'e taşındı.

Uygulamayı Charlie Chaplin'in 'Modern Zamanlar' filmine benzeten Deniz, şöyle konuştu: 'Modern Zamanlar filminde işçiye yemek yeme aleti yapılıyor; üretim bandının başından kalkmasın, yemeğini bandın başında yesin diye. Ben bu uygulamayı ona benzettim. İşçinin hiç ara vermeden, nefes almadan çalışabilmesi için böyle bir yöntem bulmuşlar. Bu gerçekten büyük bir saldırı. Buna karşı birlik olmak gerekir. Bugün bunu kabul edersek yarın aklımıza bile gelmeyen yöntemlere başvurup başvurmayacaklarını bilmiyoruz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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