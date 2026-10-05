Türkiye'nin En Zenginiydi: Milyarderin Fabrikasında İşçilere Çip Takılmış!

Geçgel'in adı soruşturmayla anılırken Astor Enerji'nin Ankara Yapracık'taki 'Astor 3' fabrikasından dikkat çeken bir iddia geldi. Çalışanlarının büyük bölümü Nepalli işçilerden oluşan tesiste, işçilerin boyunlarına molalar da dahil mesai boyunca hareketlerini takip eden çipli kartlar asılıyor.

Fabrikada yaklaşık 1000 kişinin çalıştığını söyleyen işçi, uygulamanın 3 ay önce başlatıldığını ve gerekçe olarak çalışanların güvenliğinin gösterildiğini aktardı: ''Afet durumlarında, fabrika içerisinde başınıza bir şey gelirse size çabuk ulaşalım. Çipin üzerinde buton var, ona basarsanız yerinizi tespit edeceğiz' dediler. Ancak ben bu gerekçeye inanmıyorum. Fabrika içerisinde başımıza bir şey gelecekse koşullarını iyileştirirsin, böyle boynumuza tasma takar gibi çip takmazsın.'

İşçi, kartların yalnızca mavi yakalılara verildiğine de dikkat çekti: 'Bu çipler beyaz yakalıların boyunlarına asılmadı. Sadece mavi yaka çalışanlarına var. Onların güvenliği ne oluyor mesela?'

Kartları üreten Enges adlı firma, ürünü internet sitesinde 'Personel Güvenlik ve İzleme Kartı' adıyla tanıtıyor. Yapay zeka destekli kart için sitede 'Konum sinyalini yayınlayarak anlık takip ve güvenlik izlemesi sağlar' ifadesi yer alıyor.