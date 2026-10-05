Türkiye'nin En Zenginiydi: Milyarderin Fabrikasında İşçilere Çip Takılmış!
Fon soruşturmasında adı geçen Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel'in Ankara'daki fabrikasında işçilerin boyunlarına çipli takip kartı takıldığı ortaya çıktı. İlke TV'ye konuşan bir işçi, yapay zeka destekli kartların mola, yemek ve tuvalet sürelerini kaydettiğini, kalp ritmini ve vücut ısısını dahi algılayabildiğini ileri sürdü. Uygulamaya tepki gösteren işçi, 'Evcil hayvanlarıma çip taktırmak bile zoruma gitti. Şimdi bunu tasma gibi boynumuza takıyorlar' dedi.
Serveti 5,3 milyar dolara çıkmıştı, adı fon vurgunu soruşturmasında geçti.
Çoğunluğu Nepalli işçilerin çalıştığı Astor 3 fabrikasında çipli kart dönemi iddiası.
"Tuvalete kaç defa gittin, mescitte kaç saat kaldın... Hepsini kaydediyor"
Sincan İşçi Birliği: "İşçileri robota dönüştürmek istiyorlar"
Çip uygulamasını ilk gündeme taşıyan platformlardan Sincan İşçi Birliği, sokaklara astığı bildirilerde 'İnsan mıyız, robot mu?' sorusunu soruyor. Birlikten Deniz adlı işçi, uygulamanın insan haklarını ihlal ettiğini ve işçilerin robota dönüştürülmek istendiğini söyledi. Deniz'in anlattığına göre çipli takip ilk olarak Kalyon PV fabrikasında başladı, ardından Astor 3'e taşındı.
Uygulamayı Charlie Chaplin'in 'Modern Zamanlar' filmine benzeten Deniz, şöyle konuştu: 'Modern Zamanlar filminde işçiye yemek yeme aleti yapılıyor; üretim bandının başından kalkmasın, yemeğini bandın başında yesin diye. Ben bu uygulamayı ona benzettim. İşçinin hiç ara vermeden, nefes almadan çalışabilmesi için böyle bir yöntem bulmuşlar. Bu gerçekten büyük bir saldırı. Buna karşı birlik olmak gerekir. Bugün bunu kabul edersek yarın aklımıza bile gelmeyen yöntemlere başvurup başvurmayacaklarını bilmiyoruz.'
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