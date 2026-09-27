Fon Soruşturmasında Türkiye'nin En Zengin İş İnsanlarından Feridun Geçgel'in Mal Varlığına Tedbir
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İstanbul'daki fon soruşturmasında malvarlığına tedbir konulan isimlerin tam listesi ortaya çıktı. Listede Türkiye'nin en zengin iş insanlarından Feridun Geçgel'in de adı yer aldı.
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Feridun Geçgel'in malvarlığına tedbir konuldu.
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Geçgel Türkiye'nin en zenginleri arasında.
Astor Enerji de tedbir listesindeki şirketler arasında.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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