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Fon Soruşturmasında Türkiye'nin En Zengin İş İnsanlarından Feridun Geçgel'in Mal Varlığına Tedbir

Fon Soruşturmasında Türkiye'nin En Zengin İş İnsanlarından Feridun Geçgel'in Mal Varlığına Tedbir

Borsa İstanbul SPK
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 22:56
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İstanbul'daki fon soruşturmasında malvarlığına tedbir konulan isimlerin tam listesi ortaya çıktı. Listede Türkiye'nin en zengin iş insanlarından Feridun Geçgel'in de adı yer aldı.

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Feridun Geçgel'in malvarlığına tedbir konuldu.

Feridun Geçgel'in malvarlığına tedbir konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü fon soruşturmasında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan kardeşi Enver Geçgel'in malvarlıklarına tedbir konuldu. Ekonomim'in haberine göre iki ismin malvarlıklarının yanı sıra şirketlerine de tedbiren el konuldu.

Geçgel Türkiye'nin en zenginleri arasında.

Geçgel Türkiye'nin en zenginleri arasında.

Feridun Geçgel, Astor Enerji hisselerindeki yükselişle son dönemde servetini hızla artıran iş insanlarından biri. 

Geçgel, 2026'nın ilk aylarında Forbes'un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi'nde hızla yükseldi, nisan sonunda 3,5 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin dördüncü ismi oldu ve mayıs başında serveti 4,1 milyar dolara ulaştı. Sözcü'nün haberinde ise Geçgel'in serveti 5,2 milyar dolar olarak geçiyor.

Astor Enerji de tedbir listesindeki şirketler arasında.

Astor Enerji de tedbir listesindeki şirketler arasında.

Başsavcılığın tedbir talebi yazısında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş yer almıştı. Basına yansıyan listeye göre Astor Enerji A.Ş. de tedbir kapsamındaki tüzel kişiler arasında bulunuyor. Yazıda Borsa İstanbul'daki bazı hisselerde fonlar aracılığıyla yaklaşık 100 kata varan anormal fiyat artışları yaşandığı ve bu eylemlerin Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de 1 Temmuz ile 16 Eylül arasındaki fon çıkışlarının incelendiğini, 106 kişi ve kuruluşun malvarlığının dondurulduğunu ve 37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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