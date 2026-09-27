Fon Soruşturmasında Türkiye'nin En Zengin İş İnsanlarından Feridun Geçgel'in Mal Varlığına Tedbir

Başsavcılığın tedbir talebi yazısında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş yer almıştı. Basına yansıyan listeye göre Astor Enerji A.Ş. de tedbir kapsamındaki tüzel kişiler arasında bulunuyor. Yazıda Borsa İstanbul'daki bazı hisselerde fonlar aracılığıyla yaklaşık 100 kata varan anormal fiyat artışları yaşandığı ve bu eylemlerin Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de 1 Temmuz ile 16 Eylül arasındaki fon çıkışlarının incelendiğini, 106 kişi ve kuruluşun malvarlığının dondurulduğunu ve 37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.