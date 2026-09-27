Gelmiş Geçmiş En İyi Akon Şarkısını Seçiyoruz!
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2000’lerde radyoların vazgeçilmez seslerinden biri olan Akon, hem duygusal şarkıları hem de dans pistlerini dolduran hitleriyle müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Peki onca unutulmaz şarkı arasından Akon’ın kariyerinin zirvesine hangisini koyardın? Şimdi seçim zamanı!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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