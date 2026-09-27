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Fon Soruşturmasında Yeni Karar: Firmalara Uygulanan Malvarlığı Tedbirleri Kaldırıldı

Fon Soruşturmasında Yeni Karar: Firmalara Uygulanan Malvarlığı Tedbirleri Kaldırıldı

Borsa İstanbul SPK
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 23:02
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İstanbul'daki fon soruşturmasında saatler içinde yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, akşam saatlerinde gündeme gelen malvarlığı tedbirleriyle ilgili yeni bir karar alındığını duyurdu. Tedbir kararı getirilen firmaların tedbiri yeni bir kararla kaldırıldı.

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Firmalara uygulanan tedbirler kaldırıldı.

Firmalara uygulanan tedbirler kaldırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında bazı firmalara uygulanan malvarlığı ve para hareketi tedbirlerinin kaldırıldığını açıkladı. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı açıklamada 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir' ifadeleri yer aldı.

Tedbir listesinde 46 şirket yer alıyordu.

Tedbir listesinde 46 şirket yer alıyordu.

Başsavcılığın daha önce basına yansıyan tedbir talebi yazısında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş yer almıştı. Tüzel kişiler arasında Tera Yatırım Menkul Değerler, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Bankası ve Pusula Finans Holding'in yanı sıra Ulusoy Un, Astor Enerji, Tatilbudur, Enuygun, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve Emeklilik, Doğa Sigorta, Eker Süt Ürünleri, Yayla Agro Gıda, Katılımevim ve Alfa Solar Enerji gibi şirketler bulunuyordu. Bu şirketlerden hangilerinin yeni karardan etkilendiği henüz bilinmiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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