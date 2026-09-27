Fon Soruşturmasında Yeni Karar: Firmalara Uygulanan Malvarlığı Tedbirleri Kaldırıldı

Başsavcılığın daha önce basına yansıyan tedbir talebi yazısında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş yer almıştı. Tüzel kişiler arasında Tera Yatırım Menkul Değerler, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Bankası ve Pusula Finans Holding'in yanı sıra Ulusoy Un, Astor Enerji, Tatilbudur, Enuygun, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve Emeklilik, Doğa Sigorta, Eker Süt Ürünleri, Yayla Agro Gıda, Katılımevim ve Alfa Solar Enerji gibi şirketler bulunuyordu. Bu şirketlerden hangilerinin yeni karardan etkilendiği henüz bilinmiyor.