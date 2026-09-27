Fon Soruşturmasında Yeni Karar: Firmalara Uygulanan Malvarlığı Tedbirleri Kaldırıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul'daki fon soruşturmasında saatler içinde yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, akşam saatlerinde gündeme gelen malvarlığı tedbirleriyle ilgili yeni bir karar alındığını duyurdu. Tedbir kararı getirilen firmaların tedbiri yeni bir kararla kaldırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Firmalara uygulanan tedbirler kaldırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tedbir listesinde 46 şirket yer alıyordu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın