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Fon Soruşturmasında Yeni Dalga: Tera Portföy Başkanı Erdin Özel Gözaltına Alındı

Fon Soruşturmasında Yeni Dalga: Tera Portföy Başkanı Erdin Özel Gözaltına Alındı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 09:31
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında hareketli saatler yaşanıyor. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol hükümleri doğrultusunda yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan isimler arasında Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel yer alıyordu.

Soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol hükümleri doğrultusunda yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan isimler arasında Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel yer alıyordu.

Dosyadaki incelemelerin derinleştirilmesiyle birlikte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iki isim hakkında da yakalama kararı çıkardı.

Soruşturmadaki son gelişmeyi gazeteci İbrahim Haskoloğlu duyurdu. Çıkarılan yakalama kararının ardından kolluk kuvvetlerince harekete geçildi ve Erdin Özel yakalanarak gözaltına alındı. Özel’in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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