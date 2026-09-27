Fon Soruşturmasında Yeni Dalga: Tera Portföy Başkanı Erdin Özel Gözaltına Alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında hareketli saatler yaşanıyor. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Soruşturma kapsamında daha önce adli kontrol hükümleri doğrultusunda yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan isimler arasında Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel yer alıyordu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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