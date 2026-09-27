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Esra Erol Ticarete Atıldı: Yeni İş Heyecanına Bergüzar Korel de Ortak Oldu

Esra Erol Ticarete Atıldı: Yeni İş Heyecanına Bergüzar Korel de Ortak Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 09:02
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Televizyon ekranlarının sevilen ismi Esra Erol, uzun yıllardır sürdürdüğü sunuculuk kariyerine yepyeni bir kulvar daha ekledi. Yoğun yayın temposuna rağmen radikal bir kararla ticarete adım atan ünlü sunucu, perakende ve giyim sektörüne el attı.

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Yeni iş girişimini hayata geçiren Esra Erol, moda dünyasındaki yerini alarak kendi giyim mağazasının kapılarını müşterilerine açtı.

Yeni iş girişimini hayata geçiren Esra Erol, moda dünyasındaki yerini alarak kendi giyim mağazasının kapılarını müşterilerine açtı.

Ünlü sunucunun bu sürpriz hamlesi, kendisini yakından takip eden sevenleri için büyük bir heyecan yarattı.

Esra Erol’un perakende sektörüne adım attığı yeni mağaza açılışı, yakın çevresi ve dostları tarafından da coşkuyla karşılandı.

Ünlü sunucunun giyim mağazası açmasının ardından yakın arkadaşı, başarılı oyuncu Bergüzar Korel de tebriklerini iletmekte gecikmedi.

Arkadaşının yeni heyecanına ortak olan Korel, paylaştığı destek mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yeni mağazan hayırlı uğurlu bol bereketli olsun benim güzelim.”

Ekranlardaki yoğun temposunun yanında moda ve işletmecilik alanında da adından söz ettirmeye hazırlanan Esra Erol, ticaretteki bu yeni hamlesiyle şimdiden büyük ilgi topladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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