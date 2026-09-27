Esra Erol Ticarete Atıldı: Yeni İş Heyecanına Bergüzar Korel de Ortak Oldu
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Televizyon ekranlarının sevilen ismi Esra Erol, uzun yıllardır sürdürdüğü sunuculuk kariyerine yepyeni bir kulvar daha ekledi. Yoğun yayın temposuna rağmen radikal bir kararla ticarete adım atan ünlü sunucu, perakende ve giyim sektörüne el attı.
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Yeni iş girişimini hayata geçiren Esra Erol, moda dünyasındaki yerini alarak kendi giyim mağazasının kapılarını müşterilerine açtı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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