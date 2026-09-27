“Cimnastik Beni İyileştiriyor, Baba!” Peki Siz Kendi İkigainizi Buldunuz mu?
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Geçenlerde 8 yaşındaki kızımla sohbet ediyorduk. Konu, bir süredir düzenli olarak devam ettiği cimnastik kursuna geldi. Bir anda bana dönüp şöyle dedi:
“Baba, antrenmandan sonra bacaklarım ağrıyor ama çalıştıkça geçiyor. Cimnastik beni iyileştiriyor. Çok seviyorum.”
“Cimnastik beni iyileştiriyor.”
Bu cümleyi duyunca bir an durdum.
Sekiz yaşındaki bir çocuk, belki de pek çoğumuzun yetişkinlikte bile bulmakta zorlandığı bir şeyi kendi dünyasında keşfetmişti:
Kendisine iyi gelen şeyi.
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Sonra düşündüm: Acaba kaçımız bunu keşfedemeden büyüdük?
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