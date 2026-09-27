“Cimnastik Beni İyileştiriyor, Baba!” Peki Siz Kendi İkigainizi Buldunuz mu?

Çocukken bize sık sık “Büyüyünce ne olacaksın?”, “Derslerin nasıl?”, “Kaç aldın?” diye soruldu.

Peki kaçımıza şu soru soruldu:

“Ne yaparken kendini iyi hissediyorsun?”

Bu soru bana Japonların ikigai kavramını hatırlattı. En basit hâliyle, ikigai insanın hayatına anlam ve yaşama isteği katan bir şey olarak düşünülebilir. Üstelik bunun mutlaka büyük bir kariyer hedefi ya da sıra dışı bir amaç olması gerekmiyor.

Bir çocuk için cimnastik olabilir. Bir başkası için müzik…

Bir yetişkin için yazmak, koşmak, yemek yapmak, öğretmek ya da bahçeyle uğraşmak…

Ama bize neyin iyi geldiğini anlayabilmek için önce onunla karşılaşmamız, sonra da denememiz gerekiyor.

Belki de bazı insanlar tutkularını kaybetmiyor.

Onlarla hiç tanışmıyorlar.

Çünkü çocukken önümüze yeterince kapı açılmadıysa, yetişkin olduğumuzda hangi kapının ardında bizi heyecanlandıran bir şey olduğunu nasıl bilebiliriz?

Belki de çocuklara verebileceğimiz en değerli hediyelerden biri bu:

Onlara yalnızca “Nerede başarılısın?” diye sormamak.

Bazen de:

“Ne sana iyi geliyor?” diye sormak.

Üstelik bu, yalnızca çocuklara sorulacak bir soru değil.

Belki aynı soruyu zaman zaman kendimize de sormamız gerekiyor.

Kızım şimdilik kendi cevabını bulmuş gibi görünüyor:

“Cimnastik beni iyileştiriyor.”

Ben de o günden beri şu soru üzerine düşünüyorum:

Bana ne iyi geliyor?

Belki siz de bugün kendinize aynı soruyu sorarsınız:

Sizi ne iyileştiriyor?

Yoksa siz kendi ikigai’nizle hiç tanışamadan büyüyenlerden misiniz?