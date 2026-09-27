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Yazıyı Değil Rengi Seç! Renklerin Oyununa Gelmeye Hazır Mısın?

Yazıyı Değil Rengi Seç! Renklerin Oyununa Gelmeye Hazır Mısın?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.09.2026 - 09:35
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Renklerin Oyununa Gelmeye Hazır Mısın? 🎨⚡

Gözlerin ile beynin arasındaki o anlık savaşa tanık olmaya hazır ol! Ekrandaki kelimeleri okumak kolay gibi görünebilir ama burada bir tuzak var: Yazılan kelimeye değil, mürekkebin rengine odaklanman gerekiyor. Karşına 'Mavi' yazısı çıkabilir ama rengi Kırmızıysa, kazanmak için Kırmızı butonunu bulmalısın!

Seviye atladıkça işler daha da karmaşıklaşacak, yeni renkler eklenecek ve karar vermek için süren giderek kısalacak. Zihnini yanıltan bu görsel algı oyununda odağını koruyup en yüksek skora ulaşabilecek misin?

Bakalım beyin kıvrımlarını zorlayan bu Renk Avı testinde kaç seviye geçebileceksin?

Odaklan, hızlı karar ver ve ilk hamleni yap! 🚀

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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