Almanya'yı Sarsan Türk Kadın: Renk Renk Lüks Araçlarına El Konuldu

Baskınların ardından çiftin mal varlığına yönelik kapsamlı bir tedbir uygulandı. El konulan varlıkların toplam değeri 5,9 milyon euro olarak açıklandı.

Listenin en dikkat çeken kalemi, farklı renklerdeki lüks otomobiller oldu. Maybach, Mercedes-AMG ve Lamborghini marka araçların yanı sıra yaklaşık 51 bin euro nakit, 10 bin euro değerinde altın ve 265 bin euroluk mücevher kayıt altına alındı. Aramalarda yaklaşık 140 bin euroluk kol saati ile 16 bin euro değerinde lüks çanta da bulundu. Çiftin gayrimenkullerine ise toplam 3,3 milyon euroluk ipotek konuldu.

Mettmann'daki adreste yapılan arama ise dosyaya yeni bir boyut ekledi. Burada ateşlenebilir durumda bir silah ile mühimmat, esrar ve anabolik steroid ele geçirildi. Ekipler ayrıca çok sayıda dijital cihaz ve basılı belgeye de el koydu.

Wuppertal Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Çiftin söz konusu faturalandırmayı ne kadar süredir sürdürdüğüne dair ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.