Almanya'yı Sarsan Türk Kadın: Renk Renk Lüks Araçlarına El Konuldu
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Almanya'da sağlık sektöründe patlak veren fatura skandalı, 39 yaşındaki Türk kadın Zeynep C. ile 44 yaşındaki eşinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Wuppertal Savcılığı koordinasyonunda Kuzey Ren-Vestfalya ve Hessen eyaletlerinde 31 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Çiftin sağlık sigortalarına yaklaşık 11 milyon euroluk şüpheli fatura kestiği değerlendiriliyor. Operasyonda Maybach, Mercedes-AMG ve Lamborghini marka renk renk lüks araçlara da el konuldu.
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Almanya'yı sarsan Türk kadın: Sahte faturalar kesti.
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Lamborghini'den lüks çantaya kadar 5,9 milyon euroluk varlığa el konuldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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