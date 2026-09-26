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Almanya'yı Sarsan Türk Kadın: Renk Renk Lüks Araçlarına El Konuldu

Almanya'yı Sarsan Türk Kadın: Renk Renk Lüks Araçlarına El Konuldu

Almanya Dolandırıcılık Lamborghini
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.09.2026 - 17:31
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Almanya'da sağlık sektöründe patlak veren fatura skandalı, 39 yaşındaki Türk kadın Zeynep C. ile 44 yaşındaki eşinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Wuppertal Savcılığı koordinasyonunda Kuzey Ren-Vestfalya ve Hessen eyaletlerinde 31 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Çiftin sağlık sigortalarına yaklaşık 11 milyon euroluk şüpheli fatura kestiği değerlendiriliyor. Operasyonda Maybach, Mercedes-AMG ve Lamborghini marka renk renk lüks araçlara da el konuldu.

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Almanya'yı sarsan Türk kadın: Sahte faturalar kesti.

Almanya'yı sarsan Türk kadın: Sahte faturalar kesti.

Soruşturmanın odağında, yoğun bakım hastalarına evde bakım hizmeti sunan bir sağlık kuruluşu yer alıyor. Wuppertal Savcılığı'nın yürüttüğü dosyada, kuruluşun sağlık sigortalarına gerçeğe aykırı faturalar kestiği öne sürülüyor.

Savcılık, yaşamsal destek gerektiren yoğun bakım hastalarının bakımını, bu iş için gerekli mesleki yeterliliğe sahip olmayan kişilerin üstlendiğinden şüpheleniyor. Hiç verilmemiş ya da yasal şartları taşımayan hizmetlerin de sigorta şirketlerine fatura edildiği düşünülüyor. Yani kâğıt üzerinde uzman personelle yürütüldüğü görünen bakımın, gerçekte bambaşka koşullarda sürdürülmüş olabileceği ihtimali masada.

Kuruluşun arkasındaki isimler olduğu ileri sürülen 39 yaşındaki Zeynep C. ile 44 yaşındaki eşi, operasyonların ardından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Lamborghini'den lüks çantaya kadar 5,9 milyon euroluk varlığa el konuldu.

Lamborghini'den lüks çantaya kadar 5,9 milyon euroluk varlığa el konuldu.

Baskınların ardından çiftin mal varlığına yönelik kapsamlı bir tedbir uygulandı. El konulan varlıkların toplam değeri 5,9 milyon euro olarak açıklandı.

Listenin en dikkat çeken kalemi, farklı renklerdeki lüks otomobiller oldu. Maybach, Mercedes-AMG ve Lamborghini marka araçların yanı sıra yaklaşık 51 bin euro nakit, 10 bin euro değerinde altın ve 265 bin euroluk mücevher kayıt altına alındı. Aramalarda yaklaşık 140 bin euroluk kol saati ile 16 bin euro değerinde lüks çanta da bulundu. Çiftin gayrimenkullerine ise toplam 3,3 milyon euroluk ipotek konuldu.

Mettmann'daki adreste yapılan arama ise dosyaya yeni bir boyut ekledi. Burada ateşlenebilir durumda bir silah ile mühimmat, esrar ve anabolik steroid ele geçirildi. Ekipler ayrıca çok sayıda dijital cihaz ve basılı belgeye de el koydu.

Wuppertal Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Çiftin söz konusu faturalandırmayı ne kadar süredir sürdürdüğüne dair ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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